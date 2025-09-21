Ruta 5: Grave accidente entre dos vehículos deja una persona fallecida

Un grave accidente de tránsito en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional 5, entre Bragado y Nueve de Julio, ha cobrado la vida de una persona y mantuvo a la vía cortada en ambos sentidos desde hace más de tres horas. El siniestro, que ocurrió bajo una intensa lluvia, involucró a dos vehículos y requirió una compleja operación de rescate.

El trágico saldo del choque es una persona fallecida y tres heridos: dos mujeres y un menor de edad. Equipos de Clysa y del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Patricios acudieron rápidamente para trasladar a los heridos al hospital local.

La tarea de los equipos de emergencia fue ardua. Bomberos trabajaron incansablemente para rescatar a las víctimas atrapadas y, según se confirmó, fue necesario mover un camión que participaba del accidente para poder liberar a las personas que habían quedado atrapadas en los vehículos siniestrados.

Las primeras informaciones señalan que la familia que viajaba en el auto es oriunda de la provincia de Santa Cruz, se trata de una niña de 3 años con fracturas, una mujer de 34 años y otra de 60 años hospitalizadas. El fallecido sería el conductor del vehículo de menor porte.

En el lugar, personal de la policía científica trabaja para determinar las causas del siniestro. Las labores de peritaje se llevan a cabo bajo una lluvia torrencial, lo que complica las tareas.

La Ruta 5 permaneció cortada en ambos sentidos, generando largas demoras para los conductores. Se recomienda evitar la zona y no buscar vías alternativas ya que los caminos están en mal estado por la intensa lluvia

