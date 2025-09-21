Sarmiento dio el golpe y detuvo la marcha ascendente de Barracas

Sarmiento dio el golpe y, de visitante, derrotó por 1 a 0 a Barracas Central en un partido que tuvo un cierre polémico: en el séptimo minuto adicional del segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramirez anuló por posición adelantada un gol de cabeza del zaguero Nicolás Demartini. Desde que Facundo Sava asumió la dirección técnica, Sarmiento sacó diez de los quince puntos que jugó y con doce unidades se acomodó en zona de clasificación, aunque sigue apretado por su bajo promedio (está en el 28º puesto de la tabla), mientras que Barracas dejó escapar la chance de puntear en la Zona A e interrumpió una serie de seis partidos sin perder.

A los 22 minutos de la primera etapa y cuando Sarmiento ya manejaba la pelota y jugaba más cerca del arco de Barracas, el lateral Vigo metió desde la derecha una pelota en el área de Barracas y Villalba anticipó entrando por el primer palo y anotó el único tanto de la tarde.

Sarmiento pudo haber aumentado a los siete del complemento cuando el arquero Ledesma le sacó con la punta de los dedos un cabezazo a Roncaglia. Y Barracas estuvo cerca del empate a los diecienueve cuando Candia (que había ingresado por Iván Tapia) puso una pelota en el área para Bruera que el arquero Acosta salvó desde muy corta distancia. A medida que avanzaba el tiempo, los juninenses se fueron retrasando para cuidar la ventaja.

Hasta que en el septimo minuto de descuento, Mater lanzó un pelotazo al área, Lucas Acosta se quedó corto en la salida y Demartini de cabeza decretó el empate que el VAR invalidó por haber detectado, luego de cuatro minutos de revisión, que el pie derecho del zaguero local estaba en posicion adelantada. Todo Barracas reclamó sin razón y, de esta manera, quedó decretada su segunda derrota en casa.