Mañana comienza el juicio por la muerte del inspector Ottaviani

Este martes se llevará a cabo el juicio en el que se investiga la muerte de Carlos Ottaviani, el inspector municipal que fuera atropellado por un joven de 17 años en noviembre de 2024, en el marco de un operativo vial que se llevada adelante en las calles céntricas de nuestra ciudad.

Fuentes allegadas a Grupo La Verdad confirmaron que en el Juzgado Penal Juvenil que subroga la Dra. Karina Piegari se llevará a cabo la audiencia, a la vez que hicieron saber que al “ser una causa donde el imputado era menor no se puede presenciar” la misma.

En una primera instancia, por resolución del juez de Garantías Marcos Cornaglia se había elevado a juicio la causa caratulada “Tentativa de homicidio. En tanto, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Matías Noberasco, imputó al adolescente como autor del ataque, y desde entonces el joven permanece detenido desde el momento del hecho.

El hecho que causó indignación por la muerte del agente municipal Ottaviani presentó varios capítulos.

Después de atropellar al empleado de Control Ciudadano, guiando su moto y en una desesperada intención de huir, el joven motociclista afronta una causa por Homicidio y esperaba los pasos de la Justicia, detenido en un Instituto de San Martín.

En ese lugar se vinculó rápidamente con otros jóvenes de quienes aprendió aceleradamente los códigos internos y empezó a entender que podía seguir por el camino peligroso de vivir en la línea delgada de la libertad o el encierro. De esa manera, aprovechó el plan que tenían quienes lo rodeaban en estas semanas y logró huir sin destino fijo.

Posteriormente autoridades policiales intensificaron la búsqueda y reforzaron todas las salidas de San Martín con la colaboración de otros distritos de la zona; la búsqueda se amplió a varios barrios considerados “peligrosos”. El objetivo fue cumplido y lo recapturaron.

Por 185 días, el inspector peleó por su vida en una larga agonía, que arrancó la noche que fue brutalmente embestido por una moto en Rivadavia y Belgrano, cuando formaba parte de un habitual operativo de control de tránsito.

En el mes de noviembre de 2024, el trabajador municipal había sido atropellado por una moto que intentaba esquivar los controles, cerca de la medianoche, por parte de un menor de 17 años que la conducía.

A raíz de las lesiones que sufrió, el trabajador permaneció todo el tiempo en estado crítico. El caso de Ottaviani fue el del tercer agente de seguridad vial que, en el marco de procedimientos en la calle, resultó con lesiones durante 2024, y el de mayor gravedad, dado que finalmente no pudo sobreponerse a las consecuencias neurológicas que sufrió.

