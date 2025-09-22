Gran cantidad de vecinos disfrutaron del espectáculo por los 10 años de “Junta Brava”

El sábado por la noche a sala llena en el Teatro “La Ranchería” se llevó a cabo esta propuesta cultural con una gran puesta en escena, en el marco del décimo aniversario de vida de dicha compañía de tango y danza musical. El espectáculo contó con el apadrinamiento del Banco Galicia, gracias a la articulación con el área de Cultura del Gobierno de Junín y en el marco del funcionamiento del programa “Mecenazgo a la actividad cultural”.

Desde “Junta Brava” agradecieron a la Dirección de Cultura y la gerencia del banco mencionado por el apoyo para concretar esta propuesta de calidad, con la participación de más de 16 bailarines profesionales, un cantante y un gran despliegue coreográfico, escenografía y de vestuario. Todo el público presente disfrutó de un espectáculo moderno y dinámico, con un recorrido histórico por las distintas etapas del tango.

Desde el área de Cultura destacaron el funcionamiento y vigencia de la ordenanza sobre “Mecenazgo”, e invitaron a que más empresas y firmas se sumen a la iniciativa para apoyar proyectos culturales, con el consiguiente beneficio en el pago de la tasa de Seguridad e Higiene.

Al respecto, Guillermo Paulucci, director de Cultura del Municipio, declaró que “nos enorgullece poder continuar con este programa de ‘Mecenazgo’ que comenzó con gestiones anteriores, el Municipio de Junín es pionero en lo que respecta a la ordenanza vigente y somos una referencia para otros municipios que nos consultan con la idea de replicarla en sus distritos”. Luego, indicó que “la gestión del intendente Pablo Petrecca tiene un compromiso muy fuerte con la cultura y esto es una muestra más de ello”.

Seguidamente, Paulucci indicó que “por medio de esta ordenanza el Municipio deja de percibir ingreso de fondos por medio del pago de tasas, para que los mismos vayan a financiar proyectos culturales en articulación con privados de la ciudad”. En continuidad, comentó que “Galicia es una institución que ya viene asumiendo varios compromisos en esta materia y queremos agradecer a Guillermo (Krivocapich) por este apoyo permanente hacia proyectos culturales”.

Además, el director municipal indicó: “Quiero destacar también el gran trabajo que realizan los efectores culturales, en este caso representados por Martín y Florencia, quienes presentaron el espectáculo de su compañía ‘Junta Brava’ en el marco de los 10 años de existencia”.

Por su parte, Martín Beligni, representante de la compañía “Junta Brava”, declaró que “para nosotros desde el amateurismo es muy importante contar con este acompañamiento para lograr un producto final de calidad, estamos celebrando los 10 años de la compañía y estamos felices por el espectáculo que concretamos en esta oportunidad ante una gran marco de público”. A continuación dijo: “Queremos agradecer a Guillermo (Krivocapich) por el acompañamiento que nos brindó, mantuvimos varios encuentros con él y siempre mostró una escucha sincera para avanzar con este proyecto”.

Asimismo, Beligni sostuvo que “también pudimos coordinar gestiones para realizar distintas propuestas más de aquí a fin de año, y para nosotros como artistas es muy positivo encontrar gente con buena predisposición para la escucha y el trabajo coordinado, como sucedió en este caso con el área de Cultura y el Banco Galicia”. Igualmente, afirmó que “contar con este apoyo nos quita muchas responsabilidades de encima y eso nos permite disfrutar mucho más con Francina en la realización del espectáculo”.

En tanto, Francina Pedrini, otra de las representantes de la compañía mencionada, expuso que “estamos felices por haber concretado este espectáculo por los 10 años de la compañía, fue una apuesta muy ambiciosa y hubo mucho profesionalismo por parte de los chicos en la puesta en escena”, y detalló: “Fuimos contando la historia del tango en las distintas épocas, desde lo tradicional hasta lo más moderno, con una puesta muy grande y dinámica”.

“La idea de esta propuesta es llegar a gente que no conoce el tango, quienes por ahí tienen una idea antigua sobre el mismo y por medio de este espectáculo pueden disfrutar de este arte por medio de una propuesta dinámica y moderna”, señaló Pedrini. A su vez, recalcó que “somos 16 artistas en escena, más un cantante como Mario Farías de Chivilcoy que nos acompaña y todos los bailarines que trabajan sobre la puesta en escena”.

A su turno, Guillermo Krivocapich, gerente del Banco Galicia, afirmó que “la empresa tiene una predisposición muy buena hacia la cultura, siempre están dispuestos a escuchar para apoyar las distintas propuestas que llevamos y en lo personal tengo una inclinación muy grande hace todo lo cultural, por lo cual todo esto me genera una satisfacción muy grande”.

“Venimos conversando con Martín y Florencia desde principios de año y estamos encantados de poder apoyar la realización de este evento, luego de muchas idas y vueltas”, expresó Krivocapich y continuó: “Estamos súper agradecidos también con Guillermo (Paulucci) que nos dio una gran mano con todas las cosas que fueron surgiendo, y estamos muy contentos de que esto haya podido salir”.

El gerente también subrayó que “como institución ya concretamos muchos mecenazgos a nivel local, esperamos seguir trabajando de esta manera y que esta ordenanza siga dando sus frutos”, y completó: “Nos llena de orgullo que este tipo de expresiones culturales puedan estar a la mano y alcance de todos los vecinos de Junín”.

A modo de cierre, Guillermo Paulucci remarcó que “todas aquellas empresas que participen de este programa y hagan su aporte con algún proyecto cultural, tienen el beneficio de la deducción de un 10% en el pago de la tasa de Seguridad e Higiene”, y finalizó: “Buscamos que haya cada vez más empresas que tengan el compromiso con la cultura como Banco Galicia, porque por medio de esta articulación entre el Municipio, los privados y los efectores culturales se van a poder concretar muchos más proyectos”.