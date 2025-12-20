Múltiples detenciones tras operativos blindaje en Junín

Bajo una planificación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y la Policía de Seguridad, se ejecutaron operativos de saturación que abarcaron desde los accesos principales por rutas nacionales hasta el corazón de diversos barrios, resultando en una serie de aprehensiones clave.

Captura en la Ruta 7 y robo frustrado

En el módulo de control de Av. Circunvalación y Ruta 7, la Policía Local interceptó un VW Vento conducido por un hombre de 39 años oriundo de Rufino. Al cruzar los datos, el sistema arrojó un pedido de captura activo por evasión, solicitado por la Justicia de Santa Fe.

Por otro lado, la madrugada fue movida en el barrio Ricardo Rojas. Cinco sujetos (entre ellos un menor) fueron sorprendidos por el Comando de Patrullas mientras intentaban ocultar objetos robados de una obra en construcción. Todos terminaron en la Comisaría Primera bajo la carátula de averiguación de ilícito.

Foco en los barrios y prevención de delitos

Los dispositivos, que contaron con el apoyo de fuerzas especiales como GAD, Infantería y la Policía Ecológica, se concentraron en Libertad, Bicentenario, Capilla de Loreto, Resero Norte y Prado Español.

El patrullaje preventivo permitió:

Secuestro de armas blancas: Dos hombres fueron aprehendidos en distintos puntos (Rivadavia y Salta; Posadas y C. Suárez) por portar cuchillos entre sus ropas.

Captura pendiente: Una mujer de 47 años fue detenida en Pueblo Nuevo por bicipolicías, tras comprobarse que tenía un pedido de captura vigente desde 2020 por tenencia ilegal de armas.

Firmeza contra la violencia de género

Los operativos también dieron respuesta inmediata a casos de violencia doméstica. Tres hombres fueron puestos a disposición de la Justicia por violar medidas cautelares y agredir a sus ex parejas en los barrios Resero Norte y Capilla de Loreto. En uno de los hechos más graves, un sujeto de 34 años fue detenido tras ingresar por la fuerza a la casa de su ex pareja y prender fuego su motocicleta.

Desde la Secretaría de Seguridad confirmaron que estos operativos de interceptación selectiva y saturación continuarán de forma sorpresiva y en horarios rotativos para garantizar la tranquilidad de los vecinos y el control de quienes ingresan a la ciudad.