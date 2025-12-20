¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en Junín

Tras un viernes de calor intenso que superó los 33°C, la llegada de un frente de tormenta durante la madrugada de este sábado trajo el esperado descenso de temperatura

Sin embargo, a partir de la tarde del domingo el tiempo mejorará notablemente, dando paso a una semana de cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que volverán a rondar los 33°C.

El pronóstico para las Fiestas: ¿Mesa afuera?

La gran incógnita de cada diciembre parece tener una respuesta favorable para este 2025. Según las estimaciones actuales del SMN:

Nochebuena (Miércoles 24): Se espera un cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con una máxima de 33°C y una mínima de 21°C.

Navidad (Jueves 25): El clima seguirá estable, algo nublado, con una jornada calurosa ideal para el festejo familiar.

Con este panorama, la tendencia indica que los juninenses podrán disfrutar de las celebraciones sin la amenaza de precipitaciones, cerrando una semana que comenzó bajo agua pero que terminará con condiciones veraniegas ideales para el encuentro y el descanso.