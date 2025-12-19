La Escuela de Ajedrez finalizó un 2025 cargado de actividades y logros deportivos

Tras el cierre de año en las localidades de Morse y Agustín Roca, la Escuela Municipal de Ajedrez “Diego Flores” hizo lo propio con la sede Junín en un encuentro realizado en el complejo del Sindicato de Trabajadores Municipales, del que participaron 40 jugadores de todas las edades. Desde la institución destacaron el interés cada vez más creciente de los chicos por este deporte, como también la importancia de llegar a las localidades y continuar las actividades en las colonias de verano que muchas veces sirven de semillero.

A propósito del desarrollo de las actividades a lo largo del 2025, Santiago Cazaux, director de la Escuela Municipal de Ajedrez “Diego Flores”, expresó: “Vivimos un 2025 como hacía mucho tiempo no teníamos, con muy buenos resultados en el Provincial de Ajedrez del que participamos con 54 jugadores distintos, tuvimos cinco chicos que salieron campeones a nivel provincial, más otro campeón en el Interprovincial y muy buenos desempeños”. Luego, indicó que “a nivel local se hizo un trabajo muy bueno tanto en la sede, como en los talleres que se desarrollaron en Morse y Agustín Roca”.

Seguidamente, Cazaux manifestó que “como todos los años llevamos a cabo las jornadas de cierre de los talleres, primero en las localidades y en esta ocasión con todos los chicos que asisten a la sede de Junín”, y continuó: “Logramos asentar a muchos jugadores que venían sumando, se logró la medalla de Bronce en los Juegos Bonaerenses con un chico que juega en el taller de Morse”. En continuidad, señaló que “nos pone contentos también haber concretado el taller en Roca, tanto para niños como para personas de la tercera edad”.

Asimismo, el profesor sostuvo que “en esta oportunidad concretamos el cierre de temporada en el complejo del Sindicato de Trabajadores Municipales al que asistieron unos 40 jugadores de todas las edades, por lo cual estamos más que satisfechos con lo realizado”. Al mismo tiempo, resaltó que “en la Escuela de Ajedrez contamos con 12 jugadores menores de 7 años, hoy jugó una niña de 5 y lo hizo muy bien, por lo cual hay un semillero muy importante de cada al futuro”.

Además, el ajedrecista afirmó que “nos pone muy contentos ver cómo los más chicos se van enganchando con el juego, vienen a participar y el hecho de estar con compañeros los motiva para aprender, lo cual redunda en un beneficio para el crecimiento colectivo y en grupo”. A continuación, Cazaux aseguró que “ya tenemos muchos proyectos en mente para el 2026 para implementar en la escuela, prontamente vamos a contar con la visita del campeón argentino Diego Flores que conversará con los chicos y eso para nosotros es muy importante porque les sirve de inspiración, y también vamos a hacer lo mismo con el campeón Franco Villegas”.

En cuanto al desarrollo de las actividades para el verano, Cazaux mencionó que “vamos a continuar con los talleres en diferentes colonias de Junín como las de ATSA y Municipales, y también gestionamos para llegar al Club Atlanta de Morse para que las piletas de los pueblos también cuenten con esta propuesta”. Enseguida, aportó que “las colonias para nosotros sirven como semillero y por eso les damos la importancia que merecen”.

A su turno, David Forconi, de la Dirección de Deportes del Municipio, indicó: “Queremos felicitar a Santiago, Ramiro (Troilo) y a todos los profesores de la Escuela de Ajedrez por el gran trabajo que realizan todos los años, se gestionó la apertura de los talleres en Morse y Agustín Roca y para nosotros es muy importante fomentar el deporte y brindar igualdad de oportunidades en todo el partido”. Posteriormente, comentó que “es muy positivo el ambiente que se genera en cada uno de estos encuentros y también es muy lindo ver competir a niños, jóvenes y adultos entremezclados”.

“Desde la Dirección de Deportes renovamos el compromiso de acompañar a cada una de las instituciones deportivas de Junín, ahora bajo la gestión del intendente Juan Fiorini y vamos a seguir trabajando para ir por más en búsqueda de nuevos horizontes”, dijo Forconi y sumó: “Vamos a seguir trabajando conjuntamente con Santiago y su equipo para concretar muchos de los proyectos en mente en 2026, con la posibilidad de que los chicos y chicas puedan viajar a Buenos Aires para competir en el Torneo de Ajedrez que organiza Boca Juniors que es mucho prestigio”.

A continuación, sostuvo que “tenemos proyectado hacer el Torneo Provincial en Junín allá por el mes de octubre del 2026 y vamos a gestionar la posibilidad de que nos acompañe la gente de Boca”, y ahondó: “Santiago y los profesores de la Escuela de Ajedrez hacen un gran trabajo todo el año, y eso se ve reflejado en el Provincial que se obtuvo en Junín y que hacía mucho tiempo no se conseguía”. Igualmente, subrayó que “contamos con ajedrecistas de primer nivel como Diego Flores y Franco Villegas que lograron ser campeones y nos representan de la mejor manera en cada una de las competencias a las que asisten”.

A modo de cierre, David Forconi contó que “ahora en el transcurso del verano la idea es continuar con las actividades de la Escuela de Ajedrez en las distintas colonias, para seguir promoviendo este deporte y captar el interés de cada vez más chicos y chicas por jugarlo”.