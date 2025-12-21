Lucas Pratto dejó Sarmiento y suena en Chacarita

Luego de lograr la permanencia en la Liga Profesional con Sarmiento de Junín, el experimentado delantero de 37 años, Lucas Pratto, podría tener un nuevo desafío en su carrera, ya que no sería tenido en cuenta por el entrenador verde, Facundo Sava.

En este contexto, el ex Vélez y River cuenta con serias chances de marcharse del Verde de Junín, y es por eso que en Chacarita, uno de los históricos equipos que participan de la Primera Nacional, se ilusionaron con la posibilidad de ficharlo de cara a la temporada 2026.