Gripe H3N2: recomendaciones ante el aumento de casos en la región

El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emite las siguientes recomendaciones ante el preocupante aumento de casos de gripe H3N2 en la región, especialmente en Perú, donde se ha identificado una variante más contagiosa del virus. En respuesta a esta situación, consideramos fundamental reforzar las medidas de prevención y subrayar la importancia de la vacunación como estrategia esencial para proteger la salud de nuestra comunidad. La gripe H3N2, un subtipo del virus de la influenza A, ha mostrado una dinámica más activa este año, lo que exige una atención especial. A través de este informe, buscamos proporcionar una guía clara y concisa sobre las medidas preventivas recomendadas y las acciones a seguir ante la presencia de síntomas, con el objetivo de minimizar la propagación del virus y salvaguardar a los grupos más vulnerables de nuestra población. Llamamos al compromiso de todos, tanto de los profesionales de la salud y de las autoridades sanitarias como de la comunidad en general, para implementar estas recomendaciones y así contribuir a la contención del virus y la protección de la salud pública.

Prevención: Influenza A (H3N2)

La gripe H3N2 es un tipo de influenza A que este año ha mostrado una variante más dinámica. Aunque el Instituto Malbrán monitorea su ingreso, la prevención es nuestra principal herramienta.

1. La Vacunación: ¿Qué vacuna y para quién? La medida más eficaz es la vacuna antigripal estacional 2025. Por tal caso, se recomienda la vacunación a quienes estén dentro de los grupos de riesgo y aún no lo hayan hecho.

● ¿Qué vacuna se usa?

Se utilizan las vacunas trivalentes o tetravalentes que cubren las cepas de Influenza A (H1N1 y H3N2) y B.

● Grupos prioritarios (Gratuita en vacunatorios de PBA):

○ Personal de salud. Personas de 65 años o más. Embarazadas (en cualquier mes de gestación) y puérperas. Niños de 6 a 24 meses (requieren dos dosis si es la primera vez). Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, inmunosupresión) con orden médica.

2. Medidas de Prevención Diaria : El virus se transmite por gotitas al hablar, toser o estornudar, y puede sobrevivir en superficies. ● Higiene de manos: Lavado frecuente con agua y jabón o uso de alcohol en gel, especialmente después de estar en transporte público o lugares concurridos. ● Ventilación: Mantener los ambientes ventilados (ventilación cruzada), incluso si hace calor, para evitar la concentración de partículas virales. ● Etiqueta respiratoria: Cubrirse la boca/nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar. ● Uso de barbijo: Se recomienda especialmente en centros de salud o para quienes presenten síntomas respiratorios - 3. ¿Qué hacer ante síntomas? Los síntomas de la H3N2 suelen ser repentinos: fiebre alta (más de 38°C), dolor muscular intenso, dolor de garganta y tos seca. ● No automedicarse: Especialmente evitar el uso de antibióticos (no sirven contra los virus ● Consulta médica: quien o pertenezca a un grupo de riesgo o sienta dificultad para respirar, debe realizar una consulta médica de inmediato. En la Provincia, se puede usar la app de IOMA o acercarte al centro de salud más cercano. ● Aislamiento: quien padezca la enfermedad debe quedarse aislado al menos 7 días para evitar contagiar a otros, especialmente a ancianos y niños.

Recomendación para viajeros: Quien tenga planeado viajar a países con brotes activos (como Perú o el hemisferio norte), debe tener su esquema de vacunación al día al menos 10-15 días antes de partir, ya que es el tiempo que tarda el cuerpo en generar defensas.

Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs. As., Distrito VI -

Prensa: RDG.-