Continúa la vacunación a mascotas en plazas, barrios y distintas veterinarias privadas

La Dirección de Zoonosis del Gobierno de Junín prosigue con las recorridas barriales con el propósito de avanzar con la vacunación abierta y gratuita para prevenir la rabia, en asociación con distintas veterinarias privadas que se suman a la iniciativa.

Vale mencionar que esta campaña ya comenzó a recorrer distintos puntos de la ciudad, y en esta semana puntualmente estuvo en el barrio San Francisco, donde el personal del área de Zoonosis se instaló con puestos de vacunación móviles para brindar mayor comodidad y accesibilidad para que los vecinos puedan llevar a sus mascotas a vacunar.

Además, el Gobierno de Junín trabaja a lo largo de todo el año con la prevención de esta enfermedad zoonótica, con la colocación de vacunas tanto en el Centro de Bienestar Animal como también en cada uno de los operativos del programa “La Muni en tu Barrio” donde se hace presente el quirófano móvil. En este marco, el 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Rabia y es por eso que durante todo el mes se reforzarán las tareas propiamente dichas.

Al respecto, la Dra. Agustina Cacheiro, directora de Zoonosis, dijo que “estamos acercando el servicio para que nadie quede sin vacunar a su mascota, porque prevenir la rabia es cuidar la salud de toda la comunidad, hace tiempo trabajamos en esta campaña y la vamos a seguir reforzando”.

“Esta semana continuamos con los operativos de vacunación en distintas plazas y barrios de la ciudad, en este sentido el martes 23 estaremos en el Fuerte Federación, en la sede del merendero de Ricardo Rojas y Etchepare, el miércoles 24 en el Paraje de Laplacette, en la plaza y el jueves 25, en el barrio Noroeste, en Telésforo Chávez 77, siempre en el horario de 15:30 A 17:30″, finalizó.

Fuente: Gobierno de Junín