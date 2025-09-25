El municipio destinó $154.550.000 para la semaforización de Circunvalación y Posadas

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó junto a funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, una recorrida por la intersección de Avenida Circunvalación y Posadas, donde se supervisaron los avances de la obra de semaforización, lo cual demandó una inversión de $154.550.000 a cargo del Municipio.

"Queremos pedirle a los vecinos paciencia hasta que finalicen las tareas, porque todavía resta la colocación de los semáforos y el cruce peatonal, en pocos días esta obra estará terminada y marcará un antes y un después en la circulación de este sector de la ciudad”, señaló Petrecca

Por su parte, Juan Pedro Dillon, secretario de Obras Públicas, destacó el impacto estructural de la intervención y sostuvo: “Estamos frente a una de esas obras que trascienden lo inmediato, porque permiten integrar partes de la ciudad que tenían dificultades de conectividad, con esta inversión de más de 154 millones de pesos, se logra vincular la zona residencial extraurbana con el interior de la ciudad, garantizando un flujo de tránsito más seguro y ordenado, lo central acá es que se brinda seguridad a la gente, y ese es el objetivo primordial de cada acción que llevamos adelante”.

Para cerrar, en la misma línea, Dillon agregó: “Desde el municipio solicitamos a los vecinos paciencia y ordenamiento, porque estamos en la etapa final y si el clima acompaña, en aproximadamente un mes, la obra estará concluida, se trata de una intervención que reordena, conecta y otorga mayor seguridad vial, y que además demuestra una vez más la decisión del Gobierno de Junín de invertir en infraestructura estratégica para el desarrollo de la ciudad”.