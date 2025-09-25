Furia del campo por el pacto Caputo-cerealeras: "Diez tipos se llevaron 2.000 millones de dólares"

En el campo están en llamas contra el gobierno de Javier Milei y Toto Caputo porque les regalaron un negocio formidable a las cerealeras con la exportación de 7 mil millones de dólares sin retenciones y dejaron a los productores sin ninguna posibilidad de acceder al beneficio.

Como contó LPO, las cerealeras nucleadas en la poderosa CIARA taparon de órdenes de liquidación de divisas al Banco Central y en apenas 72 horas agotaron el cupo para vender con retenciones cero. El decreto publicado el lunes estableció que una vez que se llegaba a ese tope las retenciones volvían a su porcentaje anterior.

Esto despertó una furia total en el campo donde con algo de demora se dieron cuenta que Caputo había armado el negocio con las cerealeras y los productores no iban a tener tiempo de vender la poca cosecha que conservaban algunos.

Un primer cálculo indica que el negocio quedó en manos de once cerealearas, que tuvieron la espalda que no tuvieron los productores para presentar las declaraciones juradas con granos que compraron o comprarán sin retenciones. La mayor tajada del negocio fue para Bunge, LDC, Cofco y Cargill.

"Fue un acuerdo en una mesa con 10 personas. Si hacés la cuenta se ganaron 2.000 millones de dólares en tres días. El Gobierno buscó esto", dijeron a LPO desde lo más alto de una de las entidades que integra la Mesa de Enlace.

"Federación Agraria dijo que el grano estaba en manos de los exportadores. Más vale que uno se siente usado porque mientras hablaban con nosotros, sectores del gobierno ya habían arreglado toda la cuenta con los exportadores. Imagínate que en tres días hayan cubierto ese cupo es porque ya estaba hablado de antemano y estaba todo en poder de terceros. Es decir, el campo la vio pasar", señalaron a LPO desde FAA.

Aunque Nicolás Pino se mantiene en silencio por su amistad con Javier Milei, la bronca también empieza a sentirse en la Sociedad Rural, la entidad más cercana al gobierno. Desde la seccional Rosario sacaron un duro comunicado en el que denunciaron que el negocio quedó "en manos de un grupo reducido de grandes exportadores" y la mayoría de los productores "quedó al margen". "En lugar de ser un 'guiño al campo', la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción", denunció la SRA Rosario.

Entre los productores la sensación es que las cerealeras liquidaron sin retención los granos que le habían comprado a los productores descontándole las retenciones. O peor, las exportadoras declararon ventas de granos que no tienen y que comprarán más adelante a los productores descontándoles también las retenciones.

Un gobernador reconoció a LPO que la medida traerá malestar en el campo, un sector al que Milei necesitaba recuperar de cara a las elecciones de octubre. Este mandatario provincial fijo que "fue una medida desesperada" por la necesidad de dólares y cuestionó la medida al afirmar que "toda baja circunstancial atenta contra una baja permanente de las retenciones".

Es por eso que en las redes muchos recuerdan los planes "dólar soja" de Sergio Massa y reconocen que por lo menos en ese caso el beneficio llegó a los productores. "Dice Massa que se les fue la mano. Al menos le hubiesen dicho que dure una semana más", ironizó el exministro de Agricultura Ricardo Buryaile. "Ni Massa se animó a tanto, al final terminó teniendo más palabra", se quejó el productor y diputado bonaerense Lucho Bugallo.

Fuente lapoliticaonline