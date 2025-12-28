Ingresó a robar en un comercio de Villa del Parque y se llevó embutidos y carne

Tal como quedó registrado en cámaras de seguridad del local, sujeto que se acercó al comercio, destrozó un vidrio tipo blindex golpeándolo con una botella para luego ingresar, detalla el portal junin24

Tras apoderarse de elementos de valor, inclusive algunos embutidos y carne, se dio a la fuga, caminando tranquilamente.

Tal como relatan las víctimas del ilícito, llama la atención que a nadie haya alertado a la policía ya que –siempre de acuerdo a registros fílmicos-, para llegar a la despensa ubicada en Puente del Inca y Rector Álvarez Rodríguez caminó varias cuadras, con la bolsa en la cabeza, elemento que no se sacó en ningún momento.

Cuando los propietarios descubrieron que se habían transformado en víctimas de la inseguridad, dieron cuenta de la situación a uniformados.

