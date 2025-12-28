Inauguraron en el Parque Borchex el mural colectivo “Hornerito de Junín”

Se llevó a cabo la inauguración del mural colectivo “Hornerito de Junín”, una obra realizada en el marco del proyecto “Alas para Ir”, impulsado por la artista Paulina Rucco, con la participación y coordinación local de la artista Rosángela Manzione y el acompañamiento del Gobierno de Junín, a través de la Dirección de Cultura. La intervención artística, emplazada en un espacio público de alta circulación, propone una experiencia estética y comunitaria que resignifica el vínculo entre el arte, el territorio y los vecinos.

La actividad contó con la presencia de autoridades municipales, artistas locales y regionales, y vecinos de la ciudad, en una jornada que celebró el trabajo colectivo, la identidad cultural y el acceso al arte en espacios comunes. La inauguración incluyó además un momento musical a cargo del grupo Las Pachas, aportando un clima festivo y emotivo al encuentro.

Respecto de esto, Guillermo Paulucci, director de Cultura del Municipio, expresó su orgullo por la concreción de este proyecto en la ciudad y destacó: “Esto tiene un valor muy grande para todos nosotros, es una propuesta artística de alcance nacional que hoy tiene su lugar en Junín, especialmente por ser articulada con artistas locales, siempre apuntamos a promover y acompañar iniciativas que integren el arte contemporáneo con la participación comunitaria y la puesta en valor de los espacios públicos”.

Asimismo, Paulucci subrayó el trabajo conjunto con Rosángela Manzione y celebró la llegada de Paulina Rucco a la ciudad, destacando: “El compromiso desde el Municipio es generar estos encuentros entre artistas, vecinos y territorio, apuntando a una política que se sigue sosteniendo y fomentando, es un honor ser parte de este proyecto, compartirlo con la comunidad y vivirlo como una verdadera fiesta cultural”.

Seguidamente, la artista Paulina Rucco explicó el recorrido del proyecto “Alas para Ir”, y señaló que “se viene desarrollando desde hace más de doce años en distintos puntos del país, siempre con una fuerte impronta de participación comunitaria, la propuesta nace del trabajo colectivo, donde cada persona aporta un módulo y la individualidad se transforma en una obra común, generando lazos y sentido de pertenencia”.

“Para este proyecto se utilizó especialmente arcillas locales, es decir que, la realización del mural tiene producto juninense, y de ahí su valor simbólico como material que une, aglutina y representa al territorio, este vuelo se construye entre muchos y homenajea al hornero, nuestra ave nacional, desde un hacer compartido que vuelve al mundo un poco más humano y habitable”, expresó con emoción, celebrando el proceso creativo y el compromiso de las artistas que participaron.

En continuidad, Rosángela Manzione, artista local resaltó la importancia de emplazar la obra en un espacio público tan transitado como el Parque Borchex, donde vecinos y vecinas concurren a diario, y valoró: “El proceso colectivo llevado adelante junto a ceramistas locales y de la región, hicieron de este mural una obra hecha con manos amigas, barros vecinos y mucho compromiso artístico”.

Asimismo, Manzione agradeció especialmente el acompañamiento del Gobierno de Junín, destacando el rol del área de Obras Públicas y de la Dirección de Cultura en la elección, afirmando que “hubo una puesta en valor y acondicionamiento del espacio increíble, así como la coordinación de las actividades comunitarias previas, donde vecinos participaron activamente en la creación de piezas que hoy forman parte del mural, este emplazamiento es profundamente simbólico y refleja el trabajo en red entre artistas, comunidad y Estado”.

A modo de cierre, la arquitecta Laura Franco, integrante del área de Obras Públicas del Municipio, explicó: “La elección del espacio respondió a la intención de que la obra esté en un lugar de encuentro cotidiano para los vecinos, accesible y disfrutable en momentos de recreación y esparcimiento, buscamos un sitio que convoque, que pueda ser recorrido y apropiado por la comunidad”.

“Hay que destacar el trabajo articulado entre las áreas municipales y las artistas para lograr una instalación que dialogue con el entorno y realce el valor del parque como espacio público, es una intervención que embellece, invita a detenerse y a disfrutar, y que reafirma la importancia de seguir apostando al arte en la ciudad”, concluyó Franco haciendo hincapié en el sentido de pertenencia de la obra inaugurada.