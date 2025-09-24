Adultos Mayores disfrutaron de una jornada especial en el Parque Borchex

La propuesta al aire libre contó con el desarrollo de varias actividades como bailes, caminatas, desayunos y muchos juegos más, con el propósito de celebrar el Día del Jubilado y la llegada de la primavera. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron la política integral de contención que se lleva a cabo desde la gestión del intendente Pablo Petrecca para cuidar y mejorar la calidad de vida de todos los adultos mayores.

A pesar del frío y el clima adverso, una gran cantidad de adultos mayores se hizo presente en dicho espacio verde de la ciudad, quienes disfrutaron de las distintas propuestas pensadas por el Municipio y vivieron un momento compartido en un ambiente de diversión y alegría.

Además de estas actividades que fomentan la recreación y la actividad física al aire libre, desde la gestión municipal también se hace un fuerte hincapié en la contención emocional y psicológica de todos los adultos mayores, como también en la asistencia económica y el entrenamiento de las funciones cognitivas gracias al trabajo que realizan los profesionales que integran la Secretaría de Desarrollo Humano.

A propósito de esta iniciativa, Adriana Summa, directora de Adultos Mayores, declaró: “A pesar del frío y el mal tiempo, contamos con la asistencia de una gran cantidad de adultos mayores para disfrutar de esta jornada especial en el Parque Borchex por el Día del Jubilado”, y agregó: “Este fue un festejo un poco más reducido ya que el grande lo hicimos el pasado 22 de agosto, a modo de celebración por el Mes de los Derechos de los Adultos Mayores”.

Seguidamente, Summa indicó que “aprovechamos también para festejar la llegada de la primavera, tuvimos una muy buena respuesta como siempre de su parte y nos llenan de energía cada vez que organizamos una actividad como esta”. Luego, señaló que “comenzamos con una puesta en calor por medio de bailes, luego se procedió a una caminata por el parque, un desayuno compartido y varios juegos más”.

Además, la directora dijo que “también se hizo la elección del rey y la reina de la primavera con la corona correspondiente que fue cedida por los reyes del año anterior”, y continuó: “Disfrutamos mucho a pesar del frío y con la alegría que siempre nos brindan ellos”.

“Junín es una de las ciudades que más se preocupa por el bienestar de sus adultos mayores, desde el punto de vista recreativo y en todo lo que hace a la salud mental, como también con todas las otras cosas que hacemos desde la dirección”, subrayó Summa y completó: “Desde el Municipio se hace un trabajo muy importante de contención desde lo social, cognitivo y económico, y esto es así por decisión del intendente Pablo Petrecca que siempre se preocupa y ocupa por la salud de todos los adultos mayores”.

Asimismo, informó que “estamos trabajando en un proyecto turístico para viajar a la ciudad de Buenos Aires con un grupo que participó de un taller, y esto es solo una muestra de todo lo que se trabaja a lo largo del año por el bienestar de los adultos mayores”.

A su turno, Melina Fiel, secretario de Desarrollo Humano, expresó: “Esto forma parte de una planificación que se viene haciendo desde hace años, junto con todo el equipo de la Dirección de Adultos Mayores y todos los profesionales del Gobierno de Junín que trabajan día a día en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores”.

“El Municipio hace un gran trabajo de contención no solo desde el punto de vista de lo recreativo y social como en este caso, sino también con ayuda económica, fortalecimiento cognitivo y contención emocional”, remarcó Fiel y sumó: “En Junín hay un Gobierno que se ocupa de una sector poblacional que muchas veces es relegado y no es tenido en cuenta, y eso se ve reflejado con la buena repercusión que tenemos en las distintas convocatorias que realizamos”.

Por último, la funcionaria remarcó que “Argentina vive un marcado proceso de envejecimiento poblacional, con cada vez más adultos mayores en todo el país y Junín es una ciudad elegida por parte de muchos de ellos para venir a vivir. Desde la gestión reforzamos continuamente todas estas políticas públicas en su beneficio, con el objetivo fundamental de mejorar cada día un poco más sus calidades de vida”.