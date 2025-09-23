Un camión de una empresa juninense que transportaba carne desbarrancó en Mendoza y los vecinos quisieron llevarse la mercadería

Un camión que transportaba carne se desplomó antes de cruzar un puente en el Acceso Este y quedó dado vuelta sobre una importante calle de Guaymallén.

El hecho se produjo minutos después de las 11 cuando el rodado circulaba por la autopista y, al parecer, el chofer habría perdido el dominio tras chocar contra una camioneta utilitaria.

La carrera terminó con el camión cayendo sobre Cañadita Alegre. La unidad quedó volcada y prácticamente ocupó toda la calle, bloqueando el túnel. “Afortunadamente no había ninguna persona circulando por el lugar”, expresó el subdirector de Seguridad Vial de la Municipalidad de Guaymallén y agregó: “Los peritos se encuentran trabajando en el lugar pero en principio, el accidente se habría producido por un desperfecto en la rueda derecha del vehículo utilitario, la cual se habría desprendido haciendo que el conductor pierda el dominio del rodado”.



El camión era del empresario juninense Mauricio Caggiano quien en declaraciones a Canal 10 de Junín, entrevistado por el periodista Diego Blacksman, contó que «me llamaron de la policía que estaban esperando a Gendarmería pero la decisión de la empresa era que no repriman a nadie, que se la llevaran. La carga y el camión está asegurada. El chofer está bien que es lo más importante y después pensamos en los daños materiales y cómo afecta a la empresa», publica junin24

Caggiano contó que «una desgracia con mucha suerte, no fue trágico porque cayó de un puente a las 11 de la mañana pero no pasó a mayores. Ha sido un milagro porque el chofer salió ileso. Yo hablé con él pero gracias a Dios salió ileso y un milagro que también no pasara nadie. Supuestamente a una Partner se le pincho una goma y le pegó al camión y lo sacó de la ruta, justo en un puente», relató a Canal 10 de Junín.

Debido a que el transporte de cargas perdió combustible, hizo necesaria la participación de Bomberos ante la posibilidad de un incendio.

