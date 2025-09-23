Una mujer denunció que su ex pareja la agredió verbal y físicamente y fue detenido

Una mujer denunció que su ex pareja, tras una discusión, la agredió verbal y físicamente, lesionándola.

En tal sentido se solicitaron medidas cautelares y se constataron las lesiones.

Tras la denuncia, el Juzgado de Garantías Nro. 2, a raíz tareas de inteligencia criminal estableció el paradero del imputado, ordenó la detención del mismo en intersección de las calles Ángel María de Rosas y Chávez.

Se dispuso el traslado del mismo a sede judicial.

Por otro lado, personal de DDI Junín procedió en Chile y Alsina a la interceptación y posterior detención de un ciudadano sobre el que pesaba una orden de arresto por lesiones agravadas.

Mantenida comunicación con el magistrado de intervención, se avaló lo actuado y dispuso sea trasladado a sede Judicial Junín.

Fuente laverdad