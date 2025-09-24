Falleció «Bocha» Boianelli, histórico jugador de Sarmiento

A los 73 años falleció Juan Bernardino “Bocha” Boianelli, un histórico de Sarmiento, quien logró dos ascensos con la casaca Verde. Había nacido el 8 de septiembre de 1952 en Junín.

Se inició en las divisiones inferiores de Sarmiento donde hizo su debut oficial el 23 de mayo de 1970 frente a Flandria por el torneo de Primera C.

Tuvo un paso por Gimnasia y Esgrima de La Plata donde jugó en Cuarta y Tercera División, también jugó en Jorge Newbery y Racing de Teodelina.

En Sarmiento jugó 217 partidos donde convirtió 19 goles logrando los ascensos en 1974 a la Primera B integrando el plantel junto a Oscar Melillo, Rodolfo Pezzatti, Adolfo Américo, Osmar Giménez y Oscar Aviles entre otros y el histórico ascenso a Primera División de 1980 junto a Luciano Polo, José Raúl Iglesias, Rubén Peracca, Rubén Glaría, entre otros.

