Estado de salud del accidentado en Autovía 7

Esta madrugada en Autovía 7, a la altura del ingreso a la localidad de O’Higgins, se produjo un accidente de tránsito cuando por razones que se tratan de establecer, un vecino, quien sería residente de la localidad, sufrió un vuelco cuando conducía su camioneta Vw. Amarok.

El herido fue trasladado al Hospital Municipal por sus propios familiares. Ingresó con una contusión pulmonar bilateral y con requerimiento de oxigeno. Además sufrió una fractura de clavícula izquierda, de omóplato izquierdo y parrilla costal izquierda. Se encuentra internado en el área amarilla

Fuente chacabucoenred