Morse se prepara para la edición 28 de la Fiesta Nacional de Cosechero

En el Centro de Informes Turísticos del Gobierno de Junín quedó presentada formalmente este lunes una nueva edición de Fiesta Nacional de Cosechero de Morse.

La misma se desarrollará entre el viernes y el domingo venidero en la mencionada localidad, y contará con una cargada agenda de actividades y propuestas que darán inicio con el encendido del primer fogón en la tarde-noche del viernes.

El secretario General del municipio Manuel Llovet, el presidente de la comisión Morse a Toda Máquina Jorge Bisio, la delegada María Guillermina Sofía, el director de Turismo Luis Bortolato y referentes de la organización dieron detalles de la programación que incluirá oferta cultural, gastronómica y juegos de rienda, además de los tradicionales desfiles, la elección de la representante cultural, exposición de autos y de motos, entre otras atracciones.

Bisio y Sofía destacaron la impronta de la Fiesta Nacional de Cosechero, la convocatoria que se renueva año tras año y agradecieron el acompañamiento del Gobierno de Junín.

Por su parte Llovet dio cuenta de la satisfacción del municipio por ser parte de la celebración e invitó a los vecinos de la ciudad y de la región a sumarse al evento a lo largo de los tres días.