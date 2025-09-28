La policía recuperó en pocas horas tres motos sustraídas en Junín

Una de las motos sustraídas en horas de la madrugada del viernes de calle Caudillo Argentino en Junín, fue recuperada en horas de la tarde por efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera. El procedimiento se llevó a cabo en calles Pastor Bauman e Ituzaingo. Allí los efectivos procedieron a la aprehensión de un sujeto de 28 años de edad el cual tenía en su poder motocicleta Corven Energy 110 cc, la que registra pedido de secuestro activo en el marco de causa caratulada hurto agravado de vehículo sustraído en la vía pública, ocurrido el viernes 26.

El sujeto fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de encubrimiento y puesto a disposición de la Justicia.

Otra moto sustraída fue recuperada por efectivos del Comando de Patrullas en estado de abandono en calles Lebensohn y Posadas, allí procedieron a efectivizar el secuestro de una motoa Mondial Blitz 110 cc la que poseía pedido de secuestro activo desde el miércoles 24 habiendo sido sustraída de calle Guido Spano al 30 aproximadamente.

Además la policía, en calle Fuerte Federación entre Gandini y Remedios Escalada de San Martín a la aprehensión de un menor de 16 años de edad tras establecerse que el mismo fue quien dejo abandonada allí a la misma. El adolescente fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y puesto a disposición de la Justicia.

En un tercer procedimiento, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda dispuestos en la investigación de un hecho por la sustracción en horas de la madrugada del miércoles24 de una moto Motomel Bliz en Barrio Foetra.

De acuerdo a las tareas investigativas llevadas a cabo solicitan dos órdenes de allanamientos para dos domicilios las que fueron rápidamente otorgadas y diligenciadas por los pesquisas en forma conjunta con el Grupo Motorizados SASU, arrojando las mismas resultados negativos.

Continuando con nuevas líneas investigativas surgen datos de interés por lo que se solicita una orden de allanamiento en la urgencia, la que fue inmediatamente autorizada y llevada a cabo por los efectivos en un domicilio del Campo La Cruz.

Allí procedieron a efectivizar el secuestro de la motocicleta sustraída, procediéndose además a la aprehensión de tres menores, uno de ellos de 15 años de edad, mientras que los dos restantes de 16 años, los que fueron trasladados a sede de Comisaría Segunda por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y puestos a disposición de la Justicia. Asimismo se secuestraron demás objetos de interés para la causa.