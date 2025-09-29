¿Quién defiende a Petrecca?

"Hace unos días fue publicado en los medios de comunicación de Junín un comunicado oficial atacando a la senadora provincial electa Valeria Arata, en el que hablaba “el Municipio”.

Me resultó por demás de llamativo.

No sabía que el ente jurídico tenía voz y hacía declaraciones.

Siempre creí que quiénes “dicen” en representación del ente jurídico, en este caso, el Municipio de Junín, son los funcionarios.

Actualmente, la Municipalidad de Junín cuenta con unos 100 funcionarios políticos, a los cuales todos los vecinos les pagamos su sueldo. Y es sugestivo observar que ninguno de esos 100 funcionarios políticos a sueldo haya sido capaz de ponerle nombre y voz a una defensa de la gestión del intendente Petrecca.

Sin dudas, se trata de una señal de debilidad atroz.

Por eso me pregunto, en el gabinete de Petrecca ¿ya nadie quiere poner la cara?

Es más, ni siquiera Petrecca salió en su propia defensa.

Ante esta disparada, agachada, arrugada o como quieran definirla, no le quedó otra al personal de la oficina de prensa municipal que recurrir a don “El Municipio”, que como no tiene voz, no se pudo negar."

Por: Lic. Mario A. Scevola.