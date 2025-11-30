Banco Nación MODO: Cómo ahorrar $60.000 en combustibles durante diciembre

A partir del viernes 7 de diciembre Banco Nación y la billetera virtual MODO renuevan una promoción especial para sus clientes: 30% de ahorro en todos los combustibles de las principales petroleras que operan en el país, que abarca las marcas que se detallan a continuación:

YPF.

Shell.

Axion.

Gulf

Con esta promoción los clientes de Banco Nación podrán ahorrar hasta $60.000 durante el mes de diciembre. Es que la promo de ahorro en combustible es válida de viernes a domingo hasta el 31 de diciembre en la República Argentina y está dirigida a clientes que realicen pagos exclusivamente a través de MODO BNA+ utilizando sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Un punto importante: no están incluidas las tarjetas de débito.

¿Cuánto dinero en combustible debo cargar para ahorrar $15.000?

El reintegro de la promo tiene un tope máximo de $15.000 por cliente (considerando su CUIT) a lo largo de cada mes calendario. Para acceder sin mayores problemas a este descuento hay que cargar por lo menos $50.000, siempre durante viernes, sábado o domingo, ya que en los demás días de la semana la promoción no tiene validez.

Para aprovechar el beneficio en la estación de servicio, es necesario escanear el código QR de MODO que proporcionará el empleado del comercio expendedor de combustibles adherido y -en el teléfono celular- seleccionar las tarjetas participantes, ya que no aplica para pagos realizados con saldo en cuenta.

Tanque lleno para ahorra con BNA+ y MODO.

Más allá de que el descuento es mensual (y se puede usar un solo fin de semana del mes de diciembre), existe la posibilidad de cargar en estaciones de cuatro petroleras distintas y de esta manera se pueden ahorrar hasta $90.000 por mes, siempre que se aprovechen todos los descuentos.

La manera de devolución establece que la acreditación del reintegro se efectuará dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que concretó la compra.

En caso de utilizarse más de un medio de pago, el reintegro se aplicará hasta alcanzar el tope mencionado. Además, en caso de compras efectuadas por titulares adicionales de la tarjeta, estos deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el beneficio.

