La Fundación Ciudad Abierta realizó su acto de cierre anual y entregó los premios del Concurso de Cuento Corto para adolescentes

La Fundación Ciudad Abierta llevó adelante su acto de cierre de actividades 2025 y la ceremonia de premiación del Concurso de Cuento Corto para adolescentes, en un encuentro que reunió a estudiantes, familias, representantes de instituciones educativas, organizaciones sociales y miembros de la comunidad.

El evento se desarrolló en el Salón de la Democracia de la UNNOBA, donde la Fundación presentó un balance de su trabajo anual, reconoció a actores locales por su compromiso comunitario y celebró el talento de jóvenes escritores y escritoras de la ciudad.

En la apertura, el secretario de la Fundación, contador Martín Palma, hizo referencia al proyecto de ordenanza para la creación de un Banco de donantes voluntarios de Sangre, y las campañas de difusión y concientización que se organizaron en conjunto con el sistema público y privado de salud.

Reconocimiento a personalidades destacadas

En este marco, se entregaron reconocimientos a figuras destacadas de la comunidad por su aporte altruista en la difusión de la campaña de donación de sangre:

• Mario Caporaletti — Deportista profesional y músico

• Jesica Velázquez — Emprendedora y referente en redes sociales

• Franco Morillo — Piloto profesional de automovilismo

• Lula Alegre — Profesora de Educación Física e instructora de Zumba Strong Internacional

A continuación, el Ing. Oscar Palma, coordinador del programa “ODS en la Escuela”, presentó los avances de la iniciativa y reconoció a los estudiantes de 5º grado de la Escuela Nº2, quienes fueron ganadores de la instancia local de la Feria de Ciencias, por un proyecto escolar de separación de residuos orgánicos, que desarrollaron en el marco del programa.

Concurso de cuento corto

La profesora Lourdes Pedroza, referente de la Fundación destacó la importancia de escuchar a los jóvenes y la importancia de ponerlos como protagonistas de la actualidad. Agradeció especialmente el apoyo del sistema educativo, y al Taller de Lectura “Por amor a las palabras”, coordinado por Mariel Leonardelli de la ONG Sumarte, por el trabajo de preselección.

Luego fueron presentados los jurados:

• Juan José Becerra, escritor y Premio Konex 2024

• Luciano Molina, escritor y profesor

• Clara Alexandra Garrido, escritora y promotora cultural

El jurado subrayó el valor de los textos y el deseo de escribir como motor fundamental de la creatividad juvenil.

Ganadores del concurso

CATEGORÍA A (1º a 3º año)

1º Premio: Corina Gandulfo – Tango para recordar – EES Nº3 (Roca)

2º Premio: Lola Delgado – El diario de Ana – EES Nº9

Menciones Especiales:

• Agustín Rodríguez – Toro! – EES Nº9

• Ezequiel Galarza – La llave mágica – D.F. Sarmiento (UNNOBA)

• Paulina Lonzo – Mi pequeña estrella – Padre Respuela

• Emma Catalina Budiño – Antes que el reloj marque las 12.07 – Colegio San José

• Isabella Bellafronte – Inocencia de una madre – EES Nº9

• Gabriel Arias Tejada – La puerta de mis emociones – EET Nº2

CATEGORÍA B (4º a 6º año)

1º Premio: Benicio Álvarez – Amor a primera carta – EES Nº7

2º Premio: Ana Paula Gómez Abraham – Lo que nadie nota – D.F. Sarmiento (UNNOBA)

Menciones Especiales:

• Teo Mirambell Mariani – El abuelo y los indios – EES Nº6

• Taiel Del Papa – Noche en vela de un escritor – EET Nº1

• María Traverso – Mensajes – D.F. Sarmiento (UNNOBA)

Los premios fueron entregados por autoridades de la Fundación y por su presidenta honoraria, Laura Oliva.



Maxi Berestein: "Buscamos demostrar que a partir de la acción se puede dar un mensaje que nos promueva a construir políticas públicas"

Para concluir, el presidente de la Fundación Ciudad Abierta, Maxi Berestein, destacó “Cerramos otro año con múltiples acciones que buscan aportar valor a nuestra comunidad. Programas educativos, actividades culturales, investigaciones y proyectos que promueven la participación ciudadana. Todo esto es posible gracias al compromiso y la vocación de quienes creen en la importancia de trabajar en conjunto por el bien común. Buscamos demostrar que a partir de la acción se puede dar un mensaje que nos promueva a construir políticas públicas, a través del diálogo, vinculando al sector público y el sector privado, en virtud de nuestra comunidad.

“Felicitamos a todos los participantes del concurso, les agradecemos por la confianza y esperamos que esta haya sido una instancia que los motive a continuar escribiendo” cerró Berestein.

La Fundación confirmó que en 2026 le dará continuidad a los programas vigentes, iniciará nuevos, y continuará impulsando actividades en escuelas, encuentros culturales y opciones que involucren y le den protagonismo a las juventudes.