Una joven denunció que fue atacada a golpes por cuatro mujeres a la salida de un boliche en Junín

Una joven de 28 años denunció que fue atacada el sábado a la madrugada, en la puerta de un boliche de Junín, por cuatro mujeres vinculadas a su expareja.

El hecho, que ocurrió en un local bailable situado en avenida Benito de Miguel al 700 y, quedó bajo investigación de la fiscalía 8, que ya dictó una restricción de acercamiento.

La angustia y la desesperación de la madre de la joven atacada: “Casi la matan”

La mamá de la víctima describió cómo fue el ataque: “Esto le pasó a mi hija el sábado a la madrugada. Casi la matan cuatro personas, adultas, la exsuegra, las dos excuñadas y la actual pareja del exmarido. Hasta le mordieron los dedos a mi hija”.

Según fuentes del expediente, la joven sufrió golpes, cachetadas, tirones de pelo, mordeduras y embates con un palo, además de un contexto previo de hostigamiento y amenazas por redes sociales.

La fiscalía 8 emitió una orden de restricción para las acusadas y analiza nuevas medidas. La madre cuestionó la calificación del caso: “La justicia dice que son lesiones leves, que van a seguir el caso, pero yo estoy desesperada como madre y necesito que el caso se conozca y que alguien nos ayude”.

En paralelo, la joven continúa con tratamiento médico y seguimiento especializado debido a las secuelas físicas y emocionales del ataque.

Las cuatro mujeres que participaron del ataque contra la joven de 28 años presentaron una denuncia por presuntas agresiones previas al ataque, situación que es motivo de investigación.