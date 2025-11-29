Junín fue sede de una jornada de formación para residencias clínicas

El jueves se desarrolló en el Auditorio del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VI, ubicado en Belgrano 164, la Jornada de Inter Residencias Clínicas.

El encuentro reunió a profesionales de Junín de manera presencial y, mediante modalidad virtual, a residentes de San Nicolás, San Pedro y Pergamino.

Durante la actividad, equipos de distintas residencias del Distrito VI expusieron y resolvieron casos clínicos de alta complejidad.

La propuesta fue impulsada por la Escuela Superior de Educación Médica (ESEM) y se inscribe dentro del calendario anual de cursos y capacitaciones que lleva adelante el Colegio Médico de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la formación continua y el trabajo articulado entre servicios de salud de la región.

Prensa COLMED. RDG