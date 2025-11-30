Fue impuesto el nombre “Rolando Nardi” a la Escuela de Educación Secundaria N° 10

En un clima cargado de emoción, la Escuela Secundaria N°10 de Junín celebró oficialmente la imposición del nombre “Rolando Nardi”, en homenaje a una figura destacada del mundo motor, poniendo en valor la trayectoria de un referente local estrechamente ligado al deporte.

El acto, que contó con la presencia de estudiantes, docentes, autoridades municipales, concejales, inspectores provinciales, familiares, amigos y vecinos, marcó un antes y un después en la identidad institucional del establecimiento.

Durante el encuentro se destacó el sentido de trascendencia que implica este reconocimiento, entendiendo que nombrar una escuela es también sembrar identidad, proyectar valores y fortalecer los lazos entre historia, comunidad y educación. En este marco, se reafirmó el trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y el sistema educativo para sostener proyectos que impulsen a los estudiantes a perseguir sus sueños, a no rendirse y a construir su presente con esperanza y compromiso.

Para hacer apertura del acto, Lujan González, directora de la institución, manifestó su orgullo por este momento histórico para la comunidad educativa, señalando que “la imposición del nombre de “Rolando Nardi” representa un acto de profundo significado simbólico que fortalece el sentido de pertenencia de toda la comunidad escolar, en un proceso que fue construido colectivamente, con participación activa de estudiantes, docentes y familias, reafirmando el valor del diálogo y del trabajo conjunto en la construcción de identidad institucional”.

“Este nombre será un faro que acompañará diariamente a los alumnos en su formación, recordándoles que la educación también se nutre de valores, ejemplos y trayectorias de vida que dejan huella, para nosotros es muy gratificante que hoy todas las instituciones estén presentes, al igual que las autoridades que acompañaron el acto, valorando especialmente el compromiso de quienes hicieron posible este reconocimiento tan significativo para la historia de la escuela”, sostuvo en un marco de emoción, celebrando al mismo tiempo que la institución ya cuenta con su propia identidad.

A su turno, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, expresó la profunda emoción que generó este acto y destacó: “Es muy importante que una institución educativa lleve el nombre de una persona que dejó una huella auténtica en la comunidad, no solo desde su vínculo con el deporte sino también desde su ejemplo cotidiano, Rolando Nardi representa estos valores silenciosos pero poderosos que inspiran a otros a superarse, a levantarse y a no abandonar sus sueños, recordando que trascender no siempre implica grandes gestos sino pequeñas acciones sostenidas en el tiempo”.

En este sentido, la funcionaria sostuvo que “este homenaje cobra un valor especial para los estudiantes, ya que convierte al nombre de la escuela en una referencia viva, que impulsa a cada alumno y alumna a encontrar su propio camino, desde el Gobierno de Junín vamos a seguir acompañando estos espacios educativos, en articulación con la Provincia y la Jefatura Regional, fortaleciendo cada proyecto que ponga en el centro a las juventudes y su desarrollo integral”.

La última en tomar la palabra fue Ivana Nardi, hija de Rolando Nardi, quien compartió palabras cargadas de emoción al recordar la figura de su padre, resaltando su pasión por el deporte, su entrega desinteresada y su constante acompañamiento a los jóvenes, a quienes impulsaba desde el afecto y el ejemplo: “Este homenaje significa un acto de justicia, que permite que su nombre siga presente en un lugar donde se forman futuras generaciones, manteniendo vivo su legado desde la memoria colectiva”.

“Su trascendencia no se mide únicamente por sus acciones visibles, sino por el impacto que dejó en quienes lo conocieron y en aquellos que encontrarán en su nombre una fuente de motivación, agradezco profundamente a la comunidad educativa por este reconocimiento y por este gesto que honra su historia, su vocación y su amor por la educación y el deporte, transformándolo en un símbolo que acompañará a la escuela por siempre”, finalizó haciendo hincapié en los valores que representaban a Rolando (Nardi) y agradeciendo este hecho.