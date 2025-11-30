Petrecca busca encabezar el bloque PRO en el Senado

Fuentes legislativas confirman que el intendente de Junín, quien se prepara para asumir su banca en el Senado provincial tras competir por la alianza Somos Buenos Aires, busca ser encabezar el bloque del PRO en el Senado bonaerense.

Como se sabe, la oposición tendría poco poder de fuego en el senado provincial, dado que el oficialismo tendrá quórum propio gracias a las 24 bancas que tendrá el espacio a partir del 10 de diciembre próximo.

De esta manera, la cave pasará por los proyectos donde se necesitan los 2/3 de los votos, como puede ser, por ejemplo, el pedido de endeudamiento que está siendo debatido en estos momentos.