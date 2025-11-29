Martín Fierro de Cable 2025: El Oro para Gustavo Sylvestre

La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2025, organizada por APTRA, se llevó a cabo en el Goldencenter de Buenos Aires, con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale y transmisión exclusiva por C5N. La alfombra roja comenzó con retraso de veinte minutos y dejó ver un clima intenso entre los canales de noticias, marcado por la rivalidad histórica entre ellos.

Desde el inicio, la gala combinó momentos emotivos, homenajes y discursos contundentes, con Luis Ventura celebrando la historia del cable y la entrega de la primera estatuilla bañada en “oro genuino”. Se destacaron los premios a programas de entrevistas, documentales, arte, deportes, programas económicos y noticieros, con un fuerte dominio de C5N y TN.

Claudio Orellano presentó los momentos más virales de la TV por cable, desde clásicos de Crónica hasta entrevistas históricas, recordando hechos que marcaron a la audiencia y generando un clima de nostalgia y humor dentro de la ceremonia.

Los discursos que hicieron ruido

Varios ganadores aprovecharon la gala para referirse al contexto político y mediático, generando declaraciones que quedaron entre lo polémico y lo emotivo:

Rolando Graña (GPS, A24): “Hay que odiar al periodismo. Ese es nuestro laburo, y nosotros estamos para marcar que seguimos haciendo nuestro laburo. No nos importa si nos odia un presidente”.

Manuel Jove (TN): “Los últimos años fueron complejos para trabajar en la calle, en manifestaciones… me parece que son cosas que deberíamos marcar”. Antes de despedirse, lanzó: “Aguante Quilmes”.

Santiago Cúneo (GPS, A24): “Esto es un acto de justicia de APTRA… vivimos en un país unitario y salvaje. Por eso más que nunca, a todos, los convoco a la confederación. Volver a Rosas y terminar con los salvajes unitarios”.

Rosario Ayerdi (C5N): “Ódiennos, estamos para molestarlos cada vez que vayan por los más débiles, cuando les afanen la guita a los discapacitados. Acá estamos y vamos a seguir estando”.

Débora Plager (LN+): “La libertad de expresión siempre es asimétrica. Gobierne quien gobierne, debemos defenderla”.

Estos discursos se mezclaron con los momentos más virales, logrando un equilibrio entre emoción, humor y tensión política que marcó la identidad de esta edición de los Martín Fierro de Cable.

Homenajes y el In Memoriam

Uno de los bloques más emotivos fue el In Memoriam, donde los presentes encendieron linternas mientras sonaba “Seguir viviendo sin tu amor”, de Luis Alberto Spinetta. Se recordó a figuras como Leo Dan, Antonio Gasalla, Jorge Lanata, René Bertrand, Claudia Schijman, Lía Crucet, entre otros, generando un silencio profundo y aplausos contenidos en todo el salón.

Los ganadores más destacados de la noche

Entre los premios más buscados:

Mejor programa de entrevistas: +Caras (Caras TV)

Mejor noticiero: TN de Noche

Mejor programa periodístico: Argenzuela (C5N)

Mejor programa periodístico deportivo: TN Deportivo

Mejor servicio informativo: C5N

Mejor labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (C5N)

Labor periodística masculina: Gustavo Sylvestre (C5N)

Revelación: Ornella Flench (Emprendi2)

Cultural y educativo: Los 7 Locos (Canal de la Ciudad)



El Oro para Gustavo Sylvestre: el cierre de la gala

Pasada la una de la madrugada, Luis Ventura entregó el Martín Fierro de Oro a Gustavo “El Gato” Sylvestre, quien emocionó al auditorio: “La verdad es que sigue mostrando la realidad le guste a quien le guste y le cueste a quien le cueste”, dijo.

Con esta estatuilla, se cerró una noche intensa donde los discursos polémicos, los homenajes emotivos y los virales del cable se entrelazaron, consolidando a C5N y TN como referentes del medio y poniendo a Sylvestre como símbolo de un periodismo reconocido por sus pares, combativo y con presencia en la agenda mediática del país.

Fuente infocielo