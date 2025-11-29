Emotivo acto de cierre del Programa “Mayores con Derechos”

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires celebró en Chacabuco y Junín los actos de cierre del Programa “Mayores con Derechos”.

Ambas jornadas contaron con la presencia de María Soledad Grizia, quien es integrante de la Dirección Provincial de Promoción y Formación en Derechos Humanos; del coordinador provincial del Programa “Mayores con Derechos”, Horacio Magnacco; y de la coordinadora regional de la Subsecretaría de DDHH, Ayelen Barile.

También es importante destacar el acompañamiento del referente de la Dirección de Educacion de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Juan Carlos Ledo.

Tras concretarse los encuentros, Barile informó: “En la Provincia participaron del cierre del programa unas 5800 personas. Tanto en Chacabuco como en Junín vivimos jornadas muy emotivas, de mucho respeto y admiración por las producciones presentadas”.

Amplió: “En Chacabuco celebramos el acto en el Teatro Italiano y en total fueron 105 las personas mayores que participaron. Una jornada hermosa, donde también tenemos que destacar la colaboración de la secretaria de Cultura, Julieta Pederzoli, de integrantes de la Dirección Municipal de Adultos y de la Jefatura Distrital de Educación”.

“En el cierre de Chacabuco entregamos diplomas de reconocimiento para los participantes, remarcando también la intervención de un hermoso grupo de la localidad de O'Higgins”, completó.

Ceremonia en Junín

Sobre el acto de cierre del programa en Junín, Barile contó: “La jornada fue en el complejo de los municipales y expusieron cinco grupos, con un total de 95 participantes”.

Amplió: “Con mucha alegría y mucha emoción, disfrutamos de la participaron de grupos de Saforcada, de Agustín Roca y de la ciudad de Junín. El grupo de Sumarte Mas participó de la jornada con sus canciones y también se entregaron presentes y diplomas”.

Desde la delegación Junín de la Subsecretaria de DDHH también confirmaron la participaron de alumnos de la Escuela Primaria de Adultos 701 “Fragata presidente Sarmiento” y de la Escuela de Educacion de Adultos “Malvinas Argentinas” en contexto de encierro.

“Estas escuelas participaron porque este año el programa abarcó nuevos espacios articulados con educacion. Sin dudas que este es otro logro importante y otro motivo de orgullo para la gestión de la Subsecretaría de DDHH bonaerense”, expresó Barile.

En el acto de Junín cabe destacar también el acompañamiento y la predisposición de la concejal Clara Bozzano y de la inspectora de la Modalidad de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores, Verónica Verón.

Por último, es importante informar que las producciones realizadas por los grupos de Chacabuco y Junín estarán disponibles en las próximas horas en la página web de la Subsecretaría de DDHH.