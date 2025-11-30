Petrecca sale a contrarrestar informe que advierte el crecimiento del desempleo en Junín

La tasa de desempleo en Junín es superior a la media nacional, alcanzando el 7,8% de la población. Estos datos fueron aportados por la consultora "Datos&Región" (datosyregion@gmail.com), dirigida por el ricenciado en Sociología Ramiro Fernández.

En ese informe, se detalla a su vez que la tasa de empleo es del 49,4%; y la tasa de actividad asciende al 54,2%.

Lugo de conocerse este informe, el intendente de Junín, Pablo Petreccca, salió a contrarrestar el número y destacó los puestos de trabajo generados en el ZAL: "Un proyecto que se concreta y, por supuesto, no puedo negar la emoción que siento cuando recorro este lugar".

"Este es un proyecto de más de 25 años de debate en nuestra ciudad y quiero destacar esto porque en definitiva es una política pública que se proyectó y se pensó en el año 2000 con un intendente, que se pudo avanzar con la cesión de tierras con otro intendente, y hoy, en nuestra gestión, estamos en esta etapa donde empezamos a ver los resultados y sus frutos más concretos", afirmó.

Petrecca también destacó "la generación de mano de obra, ya que la generación de este parque de logística ha generado entre 20 y 30 puestos de trabajo de manera permanente durante todo un año. Además del movimiento que esto genera en corralones, en ferreterías, en comercios locales, algo muy importante. Además, recorrimos la primera nave, de la empresa Urbano, donde están 20 personas trabajando de manera directa, 90 comisionistas que distribuyen y esto es importante, desde Junín, desde este lugar, se distribuye todo lo que es Mercado Libre a 150 km a la Redonda, con lo cual es un centro logístico de importante dimensión ".

