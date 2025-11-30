El ex policía que robó una casa del barrio Belgrano quedó detenido

El robo a una vivienda en el barrio Belgrano uno de cuyos imputados es un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaba servicios en la comisaría Segunda de Junín, en cuya jurisdicción ocurrió el hecho, sigue generando novedades.

La víctima del hecho, se hizo presente en sede de fiscalía para ampliar su declaración testimonial ya que constató el faltante de 2.500 dólares de su casa tras el hecho, por lo que el Juzgado de Garantías ordenó -a pedido del fiscal Martín Laius- la detención del ex Policía, desafectado ya del servicio y la causa fue recaratulada a robo triplemente calificado (comisión en poblado y banda, uso de arma de utilería y ser agente policial), a partir de las pruebas reunidas por los investigadores de la DDI Junín.

LA DDI efectivizó la detención del ex policía en calles Córdoba y Azcuénaga y en las próximas horas comparecerá ante el fiscal interviniente en el caso. Además también tomó intervención el área de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho

El hecho ocurrió el viernes 21 de noviembre cuando la dueña de una vivienda del barrio Belgrano escucho ruidos en el interior de la cocina de la casa y al levantarse e ir a la misma descubrió a dos sujetos con el rostro cubierto y vistiendo pantalón y buzo o campera negra.

Uno de los sujetos al notar la presencia de la mujer, la amenazó con un arma de fuego y posteriormente escaparon saltando el tapial. Los investigadores descubrieron que los delincuentes ingresaron a la casa tras forzar una puerta trasera, rompiendo las cerraduras de una reja que conecta el patrio trasero con una galería y uno de los sujetos rompió el vidrio de la puerta que conecta al comedor la cual tenía una llave en el interior y al girarla lograron entrar.

Convocados por la fiscalía, la DDI Junín tomó intervención en el caso realizando tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas lograron identificar a uno de los autores del hecho, el ex sargento de policía que prestaba servicios en la Comisaría Segunda.

La Justicia dispuso un allanamiento en la casa del ex policía secuestrándose distintos elementos vinculados a la causa. También desde la fiscalía se mantuvo comunicación con la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía de la Provincia de Buenos Aires y se dispuso la desafectación del servicio.

El martes 25, siguiendo con las tareas investigativas, personal de la DDI, tras tareas de campo y siguiendo con el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, estableció la identificación del cómplice y se descubrió que habían contado con el apoyo de un automóvil Peugeot 307 color negro, pidiéndose otra orden de allanamiento y se logró la aprehensión del sujeto. La investigación prosigue porque ahora el objetivo es determinar la identificación del conductor del Peugeot