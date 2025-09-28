Con gran participación se está llevando un Festival de Tango en Junín

Se está llevando a cabo en la ciudad de Junín el primer encuentro de un Festival de Tango, como algo inédito en Junín, durante los días 26, 27 y 28 de septiembre.

El mismo cuenta con presentación de la Orquesta Romántica Milonguera, y se está realizando en el predio de Banco Junín Club, en dicho salón.

Comenzó este viernes y culmina el domingo 28 con la participación de diferentes DJ y con la presencia de casi 200 personas que llegaron desde distintos lugares del país y la zona.

Desde San Telmo estrán presente con venta de calzado femenino, masculino,y ropa acorde, como parte del festival.