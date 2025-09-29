Tras la lluvia, llegan cinco días de sol y temperaturas en ascenso, ¿hasta cuándo dura la primavera perfecta?

El fin de semana en Buenos Aires tuvo un contraste marcado. Tras un sábado gris, con lloviznas persistentes y acumulados que en general no superaron los 5 milímetros, el domingo amaneció espléndido: cielo despejado, sol a pleno y un rápido repunte térmico en todo el Área Metropolitana.

Las mínimas arrancaron entre 7 y 11 grados en distintos puntos del conurbano, pero hacia el mediodía los registros ya superaban los 20 grados. El sistema de baja presión que dominó en las últimas horas se desplazó hacia el Atlántico, y en su lugar empezaron a imponerse las altas presiones. Esto asegura un cierre de fin de semana con tiempo estable, viento que poco a poco se afianza desde el norte y condiciones típicamente primaverales.

La última semana de septiembre estará marcada por el dominio de estas altas presiones, lo que significa estabilidad generalizada, cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. En pocas palabras: días ideales de primavera para disfrutar al aire libre.

Semana soleada y agradable

El lunes será otra jornada con predominio absoluto del sol, solo con algunas nubes aisladas que podrían aparecer hacia la tarde. Las temperaturas acompañarán con valores que muchos catalogarían como “perfectos”: mínimas de 15 grados y máximas que pueden superar los 23.

El martes continuará con condiciones muy similares, pero el ascenso térmico se notará un poco más. Las mínimas quedarán en torno a 15 grados y las máximas podrían acercarse o superar los 25. Será un día de ambiente plenamente primaveral, con sol y temperaturas agradables durante gran parte de la jornada.

El miércoles el viento rotará con componente este y esto pondrá un freno al ascenso de las temperaturas. Aun así, se esperan condiciones muy agradables, con tardes templadas de entre 22 y 24 grados, y cielos mayormente despejados.

Jueves y viernes calcados

La recta final de la semana presentará condiciones prácticamente idénticas. Tanto jueves como viernes estarán dominados por el sol, con apenas algunas nubes aisladas, y temperaturas máximas que oscilarán entre 22 y 25 grados. Una postal primaveral en toda regla.

La última semana de septiembre se perfila ideal para paseos, actividad física o simplemente disfrutar de la ciudad al aire libre. El sol y las temperaturas agradables serán protagonistas, sin sobresaltos meteorológicos a la vista.

Eso sí, recordá que la primavera siempre guarda sorpresas y los cambios pueden aparecer en poco tiempo.