Tavela y Monzó recorrieron Junín y reclamaron por obras paralizadas

En el marco de una recorrida por Junín, los candidatos de Provincias Unidas, la diputada nacional Danya Tavela y el dirigente Emilio Monzó, mantuvieron encuentros con distintos sectores de la comunidad y reclamaron por la falta de continuidad en obras clave para la ciudad y la región.

La jornada incluyó una visita a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), reuniones con representantes del sector productivo, empresarios, emprendedores y productores agropecuarios, y un cierre con vecinos, dirigentes y militantes

Tavela subrayó la importancia de apostar a la educación y criticó la decisión del Gobierno Nacional de frenar la construcción del edificio Luis Lima de la UNNOBA. “Es una obra que está a punto de terminarse y beneficiaría a más de 3000 estudiantes. Una decisión que muestra, una vez más, insensibilidad y desinterés por el futuro de nuestros chicos”, señaló.

Por su parte, Monzó reclamó que se incorpore al presupuesto nacional 2026 la finalización del paso bajo nivel de calle Rivadavia en Junín. “Para el Gobierno Nacional terminar el paso bajo nivel es una inversión mínima. Para los juninenses sería un cambio de vida. Esta es una obra que tiene que estar en el presupuesto y vamos a dar la pelea”, afirmó.

Ambos dirigentes coincidieron en que la Argentina necesita recuperar el camino del trabajo, la producción, la educación y la seguridad, pilares que aseguran son posibles si existe unidad y compromiso.