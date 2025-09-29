Hoy cierran los comercios y los trabajadores descansan

En este marco, Federico Melo (secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio) y Marianela Mucciolo (presidenta de la Sociedad Comercio e Industria) firmaron un acuerdo, para garantizar el descanso de los trabajadores para hoy.

El Sindicato Empleados de Comercio de Junín, en el marco y compromiso del “Día del Empleado de Comercio 2025” acordó con: Sociedad Comercio e Industria de Junín, supermercados, casas de electrodomésticos , supermercados orientales, entre otros que este lunes sea descanso para los empleados mercantiles.

Dichos acuerdos se llevaron a cabo ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

En dicho día, habrá un cese de la actividad comercial y cierre de establecimientos para que todos los trabajadores encuadrados bajo el CCT 130/75 puedan descansar en su día.

Este día tan importante para los mercantiles, es una oportunidad para encontrarnos, compartir y celebrar unidos.

Vale recordar que esta medida es de caracter nacional y responde a un acuerdo alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) junto a las principales cámaras empresariales del rubro.

El cambio de fecha permitirá a los trabajadores mercantiles tomar un descanso prolongado, lo que se traduce en la extensión de un fin de semana largo para quienes cumplen funciones en supermercados, tiendas, cadenas de electrodomésticos y centros comerciales. La resolución de trasladar la conmemoración aparece vinculada a la autonomía colectiva que poseen los sindicatos y entidades negociadoras en el marco de la legislación actual.

El documento emitido por Faecys expresa que, “atento a lo ratificado por la ley 26.541, que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la federación y las cámaras empresarias han acordado trasladar la conmemoración al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la ley mencionada”.

La jornada no constituye un feriado nacional general, pero cobra ese alcance para las y los trabajadores bajo el convenio mercantil. La Ley 26.541, sancionada el 10 de diciembre de 2009, formalizó esta situación y estableció que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Así lo remarca la información que circula oficialmente.