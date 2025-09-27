Detienen a dos hermanos por venta de drogas en el barrio Fonavi Y Laguna de Gómez

La investigación se había iniciado meses atrás a partir de denuncias anónimas recibidas tanto en la dependencia policial como en la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín, a cargo de Lisandro Benito. Las tareas judiciales fueron orientadas por la Unidad Especializada de Estupefacientes, con la intervención de los fiscales Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, y bajo la órbita del Juzgado de Garantías Nº 3 de María Laura Durante.

Según informaron fuentes policiales, los acusados operaban desde una vivienda ubicada en el conflictivo barrio Fonavi, en calle Lucio Jardel entre Quintana y General Paz, y desde otro inmueble alquilado en el Parque Natural Laguna de Gómez. “Se logró establecer, a través de tareas encubiertas, filmaciones, placas fotográficas y seguimientos, que ambos domicilios eran utilizados para la venta de drogas al menudeo”, señalaron.

Como resultado, fueron aprehendidos dos hombres de 34 y 24 años, quienes según la investigación “aprovechaban el carácter hostil del barrio Fonavi para ocultar su actividad ilícita, desplazándose a pie, en motocicletas y en distintos vehículos para realizar la venta tanto en su domicilio como bajo la modalidad delivery”.

También se determinó que los fines de semana alquilaban un inmueble en Laguna de Gómez, donde intensificaban las operaciones por el movimiento de visitantes que se acercaban al espacio recreativo.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria bajo los cargos de “infracción al artículo 5º inciso C de la Ley 23.737”. Además, en la causa quedaron imputados un hombre de 39 años y una mujer de 29, hermana de los aprehendidos, también acusados por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Fuente chacabucoenred