Talleres le ganó a Sarmiento con un gol agónico

En una "final" por la permanencia, Talleres se impuso por 1-0 a Sarmiento en la provincia de Córdoba y logró un triunfo clave en la fecha 10 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Nahuel Bustos, en el final, marcó el único tanto de un partido al que le sobraron situaciones en los arcos y parecía finalizaba en cero.

El equipo de Carlos Tevez aprovechó la derrota de Aldosivi y el empate de San Martín (SJ) para tomar respiro en la tabla anual justo antes del clásico con Belgrano, mientras que los conducidos por Facundo Sava miran con preocupación la de los promedios.