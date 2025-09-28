Debuta Argentino

Quimnsa de Santiago del Estero y Argentino de Junin se enfrentan, este domingo a las 21 horas en el Estadio Ciudad de Santiago.

Será el primer partido del Turco en la temporada 2025/26 con un plantel renovado ya que las únicas fichas mayores que provienen de la campaña anterior son Jeremías Frontera y Fernando Podestá.

La preparación no fue la ideal debido a la falta de jugadores en las primeras semanas para completar el equipo, incluso uno de los extranjeros, Joao Pedro Demetrio, llegó el jueves pasado y Von Cameron Davis fue directamente a Santiago para unirse al plantel.

Para este torneo llegaron Jeremías Sandrini (retorna al club), Xavier Reyes, Aarón Pablo y Martín Trelles el equipo conducido por Diego Camún, luego de este debut visitará a Ciclista Olímpico de La Banda, el martes.