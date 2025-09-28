Confirman un cuarto fallecido tras el incendio en el geriátrico

El trágico incendio ocurrido en la mañana del viernes en el geriátrico “Nuevo Amanecer”, ubicado en Nahuel Payún al 300 de Junín, se cobró una nueva víctima.

Hasta el momento son cuatro los residentes fallecidos y cinco los que permanecen en estado crítico, mientras la investigación judicial avanza para esclarecer responsabilidades en un hecho atravesado por la irregularidad del funcionamiento del establecimiento, que no contaba con la habilitación legal correspondiente.

En la mañana, de este viernes, la primera de las víctimas, Darío Crespo, fue un juninense de 91 años.

Durante la tarde del viernes, dos de los pacientes que se encontraban internados en nuestra ciudad, en centros asistenciales privados no lograron superar la gravedad de las heridas.

El deceso del segundo residente, Luis Oscar Barri (87), se produjo en horas de la tarde en la Clínica La Pequeña Familia; mientras que Edgar Oviedo (82), murió en la Clínica Centro- Eran vecinos de nuestra ciudad y su muerte enluta a conocidas familias.

Ahora se conoció un cuarto fallecido, Se trata de Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido derivado en un vuelo sanitario, según informó el diario democracia.

El incendio se habría originado alrededor de las 6.30 de esta mañana y, en principio, los primeros indicios apuntan a la falla de un termotanque que habría ocasionado el fuego que rápidamente se propagó por el lugar. La peor parte se la llevaron un grupo de adultos mayores que se habrían encontrado descansando en una habitación ubicada en el sector más próximo al del origen del fuego y por ello serían quienes presentaron lesiones de mayor gravedad.

Desde la cartera de salud bonaerense se dispuso un operativo de emergencia en red, con el envío de 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para eventuales traslados según la evolución de los pacientes.

El hecho fue caratulado como 'Homicido culposo' y quedó a cargo de la UFI 8 a cargo del Dr. Martín Laius.