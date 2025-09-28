Rutas bonaerenses: Transporte retiró más de 3.400 toneladas de sobrepeso en camiones

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, continúa reforzando e intensificando los operativos de fiscalización del transporte público y de cargas, en el marco de las acciones destinadas a garantizar la seguridad vial y la correcta circulación en todo el territorio provincial.



"Un vehículo fuera de los valores legales permitidos representa un grave riesgo para la seguridad vial, no gira de la misma manera, el tiempo y la distancia de frenado es otra, deterioran el asfalto y dejan huellas que pueden ocasionar despistes”, supo expresar el Ministro Marinucci en uno de los tantos operativos de fiscalización de cargas que encabezó, y concluyó: “Es un peligro innecesario para nuestros ciudadanos".



En ese aspecto, en lo que va de 2025 se llevaron a cabo 2.133 operativos de control, con la fiscalización de 13.981 unidades. Como resultado, se labraron 1.294 actas por diversas infracciones, en cumplimiento de la normativa vigente para transporte terrestre de pasajeros y de cargas.



Durante todo el año se detectó un exceso de peso en rutas provinciales de 3.485.592 kg, lo que reafirma la importancia de los controles sobre la seguridad y la protección de la infraestructura vial.



Los operativos alcanzaron 35 localidades de la provincia, entre las que se destacan La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Magdalena, Brandsen, Berazategui, Quilmes, Chascomús, General Pueyrredón, Cañuelas, Junín, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Avellaneda, Ezeiza, entre otras, reforzando la presencia del Estado en distintos puntos estratégicos.



De esta forma, el Ministerio de Transporte bonaerense continúa trabajando de manera sostenida para fortalecer los controles, proteger a los usuarios de las rutas y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.