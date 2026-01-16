Los juninenses comenzaron a recibir las boletas de las tasas municipales con un 6% de aumento

El municipio aumenta en un 6% las tarifas municipales a partir de este mes. El vencimiento es el próximo viernes 23 de enero,

Además se prevé un ajuste adicional del 4% en mayo y otro 4% en agosto. Continúan descuentos y beneficios para los contribuyentes que mantengan el buen cumplimiento o adhieran a modalidades de pago anticipado

Para las cuotas atrasadas el municipio puso en vigencia un nuevo plan de pago que es hasta 24 cuotas. Si se paga de contado, tiene una condonación de los intereses del 75%. “

Por otro lado, quienes están al día con los pagos y quiere pagar todo el 2026 de alguna tasa, lo puede hacer. Ese pago tiene un 6% de aumento, y figura la posibilidad de que si paga todo obtiene un 20% de descuento final.

En la boleta que le llegue en enero y en la de febrero, tiene el monto a pagar por el anual, y tiene beneficios: con menos aumento de lo proyectado para el año y descuentos.