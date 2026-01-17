Se realiza hoy la primera kayakeada del 2026

La Dirección de Deportes del Gobierno de Junín realizará hoy, a las 18 horas, en el Parque Natural Laguna de Gómez, la primera kayakeada del verano 2026 en la Laguna de Gómez.

Está pensada para disfrutar en familia y promover la actividad física al aire libre. La concentración será a las 18 horas, con largada prevista para las 18.30 horas, y podrán participar todos los vecinos que cuenten con su propio kayak, como así también quienes deseen sumarse alquilando el equipo en el mismo lugar.

Desde el Municipio destacaron además que esta iniciativa busca seguir poniendo en valor el Parque Natural como espacio para el desarrollo del deporte, el disfrute recreativo y el impulso del turismo en la ciudad, atrayendo también a visitantes de la región.

En este sentido, informaron que habrá dos proveedores ubicados en el predio con quienes se podrá coordinar el alquiler de kayak y elementos necesarios, y remarcaron que el único requisito obligatorio para participar será contar con chaleco de seguridad.