Se realizará la cuarta edición del Festival Pampa en Junín

La Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín (CEHG), la Sociedad Rural de Junín (SRJ), junto al Gobierno de Junín, anuncian que se realizará la cuarta edición del Festival Pampa, un evento único en la zona que fusiona puestos gastronómicos, clases de cocina a cargo de reconocidos chefs y pasteleros de nivel nacional y local, shows musicales en vivo, exposición de productores de alimentos, un mercadito emprendedor, actividades culturales y recreativas para todas las edades, y mucho más.



El encuentro, cuyo objetivo es dinamizar la economía, consolidando el sector gastronómico y el turístico, tendrá lugar el sábado 21 de marzo (de 13 a 24 horas) y el domingo 22 de marzo (de 12 a 24 horas), en la Sociedad Rural de Junín, ubicada en Ruta 7 y Camino al Balneario.



Yael Bonzanini, presidenta de la CEHG de Junín, relató: “Como novedad, el Festival Pampa 2026 contará con un gran Torneo de Chefs, que se desarrollará el sábado 21 de marzo e invitamos a postularse a equipos gastronómicos de la ciudad y de la región hasta el 13 de febrero inclusive. El ganador recibirá varios premios, entre ellos una suma de dinero en efectivo”.



Y continuó: “Los equipos seleccionados competirán en vivo, frente al público, por el título de Mejor Chef de Junín. Se trata de una ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).



Es decir, que el equipo ganador representará a Junín en la gran Final Nacional, donde chefs de todo el país cocinarán en vivo, con el fin de subir al podio y convertirse en los mejores cocineros de Argentina”.



“La gran final del torneo de FEHGRA se llevará a cabo en HOTELGA 2026, que se efectuará del 2 al 4 de septiembre, en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires”, destacó Bonzanini. Además de la competencia, el Festival Pampa 2026, como en cada edición, incluirá clases magistrales con reconocidos chefs invitados, quienes pondrán en valor los sabores y la identidad gastronómica local y regional.



Para informes e inscripción al Torneo de Chefs, comunicarse al 236 433-1338 o escribir a https://www.instagram.com/festivalpampaok/