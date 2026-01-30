Volvieron los tarifazos: Tras la quita de subsidios el gas sube 16%

En el marco de la quita de subsidios, el Gobierno de Javier Milei implementó un nuevo tarifazo a partir del 1° de febrero, de casi un 17% promedio en el caso del gas, al que se suma una suba del 3,6% en el servicio de la luz.

Así lo oficializó la Secretaría de Energía a través de diversas resoluciones sobre la luz y el gas, publicadas este viernes en el Boletín Oficial. En concreto, la dependencia que dirige María Tettamanti precisó que la tarifa de gas tendrá una suba de 16,86% promedio en todo el país. Por su parte, la electricidad sufrirá un aumento será del 3,59% para los usuarios de Edesur y Edenor en el AMBA.

El Gobierno ya había implementado fuertes tarifazos entre febrero y abril de 2024, con subas de un 150% en el caso de la luz y de hasta un 300% en el caso del gas. Sin embargo, durante los meses siguientes el Gobierno procuró aumentar ambas tarifas por debajo de la inflación mensual, para evitar una aceleración de la suba de precios.

Eso cambió nuevamente en los últimos meses, luego de las elecciones, cuando se desreguló la generación mayorista de energía y se aplicó una mayor suba en ese tramo de la tarifa final. Ahora, la implementación de la quita de subsidios, que en el caso del gas arranca el 1° y en el caso de la luz comenzó el 16 de enero, supone un nuevo salto en las tarifas energéticas.

Por qué suben tanto el gas y la luz en febrero

La propia Secretaría de Energía explicó que los motivos de este tarifazo de febrero son:

Cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria

Aumento mensual por fórmula (IPIM + IPC) para que las tarifas no pierdan valor

Aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF

Aplicación del precio de gas unificado/fijo en todo el año. Esto genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de muy bajo consumo de gas.

Además, desde el Gobierno nacional explicaron que “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”. De acuerdo con la interpretación oficial, “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

Aun así, Energía buscó minimizar el impacto de esta suba al aclarar que "la categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios), tendrá aumentos de $3.000 o menos" en la factura final.