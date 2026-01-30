Megaoperativo desarticuló una red dedicada al abuso sexual en línea

El operativo fue encabezado a nivel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, dependiente de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, junto a la División de Investigaciones de Delitos contra la Niñez y la Adolescencia, contando además con la colaboración de numerosas dependencias territoriales y fuerzas descentralizadas, entre ellas GTO, GAD, UTOI y HALCÓN, entre otras, lo que permitió desplegar un dispositivo operativo de gran magnitud y coordinación.

La investigación se inició en octubre de 2025 a partir de un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), canalizado por Google Inc., que alertó sobre la detección de material ilícito alojado en la plataforma Google Drive vinculado a una cuenta de correo electrónico. A partir del análisis de las direcciones IP, se localizó un domicilio en la localidad de Quilmes, donde se secuestró un teléfono celular que contenía 122 archivos de contenido ilegal, y se comprobó la participación del imputado en un grupo de WhatsApp denominado “Lo Prohibido”, integrado por aproximadamente 715 usuarios, dedicado al intercambio sistemático de este tipo de material.La causa, a cargo del Fiscal Ernesto Ichazo, titular de la UFIJ N° 8 del Departamento Judicial Quilmes, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, culminó en esta etapa con dos personas aprehendidas, 19 imputados y el secuestro de una importante cantidad de elementos probatorios, entre ellos 65 teléfonos celulares, 10 notebooks, armas de fuego, cámaras digitales, tablets y diversos dispositivos de almacenamiento.

Fuerte protagonismo de Cibercrimen Junín en el interior bonaerense

En este contexto, se destaca especialmente la participación activa de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, que junto a la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV – Bragado, tuvo a su cargo la ejecución de allanamientos en las localidades de: Chacabuco, Pergamino, Mercedes con apoyo de las EPDS local y GTOS. Dichos procedimientos arrojaron resultados altamente positivos, logrando el secuestro de teléfonos celulares, computadoras de escritorio, notebooks y múltiples dispositivos de almacenamiento, elementos de vital importancia para el avance de la investigación judicial.

Una organización criminal digital

La pesquisa permitió establecer que los involucrados integraban una estructura criminal organizada, dedicada a la solicitud, intercambio y distribución sistemática de material de abuso sexual infantil, con participación tanto de personas mayores como de menores de edad, lo que agrava sustancialmente la gravedad de los hechos investigados.

Derivaciones en otras provincias

Casi en simultáneo con los procedimientos realizados en la provincia de Buenos Aires, también se concretó una detención en la provincia de Córdoba, en el marco de una investigación iniciada tras detectar publicaciones en la plataforma Discord, donde un usuario ofrecía este tipo de material. En ese caso interviene la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1, a cargo del Dr. Juan Ávila Echenique.

Fuente laverdad