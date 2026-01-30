Fumigan con drones para evitar el avance del barigüí

El intendente interino, Juan Fiorini, se sumó a supervisar el operativo de fumigación para intentar frenar el avance del barigüí, principalmente en zona de quintas.

Y en busca de aumentar la fumigación, ahora el municipio sumó drones para esparcir el veneno. "Sumamos drones para combatir de manera más precisa y efectiva las larvas de barigüí que nacen en el río", afirmó el jefe comunal.

"Más tecnología para bajar la población de este molesto insecto. Además, seguimos realizando aplicaciones para eliminar adultos", aseguró.



