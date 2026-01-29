Enero termina con un gran contraste: alerta roja por calor extremo en la Patagonia y tormentas fuertes en el NOA y Cuyo

Una atmósfera húmeda e inestable se manifiesta casi como una constante, sin tregua, con alerta por tormentas en distintos puntos del NOA y Cuyo; con lluvias que dejan desbordes, inundaciones marcadas, tormentas con daños por granizo y ráfagas desde hace semanas.

Por otro lado, el marcado ascenso de la temperatura en el centro del país sumado a la falta de precipitaciones por un bloqueo, dejó varios lugares marginados de las lluvias por largos días (como por ejemplo al norte de la PBA), zonas de la región Pampeana ya muestra señales de déficit hídrico y también incendios de pastizales.

Vuelven las temperaturas muy calurosas para la zona de los incendios del noroeste de Chubut, desde este jueves 29.

Por otro lado, los ojos en la meteorología están puestos en el norte patagónico y la gran preocupación sobre la zona de los incendios forestales en Chubut, tanto por los focos existentes desde hace 50 días, como por el peligro latente de la generación de nuevos focos. Las alertas por temperaturas extremas se conjugan con la falta de lluvias y los vientos racheados típicos de esa región, un combo tan peligroso como angustiante.

Jueves 29 de enero: con los ojos puestos en la Patagonia

La zona comprendida por: el este de Neuquén, oeste de La Pampa y el extremo norte de Río Negro, se mantiene bajo alerta roja por temperaturas extremas (alerta máxima, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional), dada la persistencia de días con calor agobiante que mantiene en riesgo por golpe de calor a la población. Se espera que este jueves 29 la temperatura máxima en esa región se encuentre nuevamente entre los 37 y 42 °C, con viento del norte y noreste y algunas ráfagas.

Recordemos que la alerta roja por temperaturas extremas indica que el efecto sobre la salud es de alto a extremo. Estas temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Por otro lado, esta zona limita con una región bajo alerta amarilla, también por calor extremo, sobre: el sur de Neuquén, oeste y centro de Río Negro y oeste de Chubut. Lamentablemente, tenemos que volver a hablar de un aumento repentino de la temperatura pronosticado con valores +32 °C para la zona de los graves incendios forestales del noroeste de Chubut, que ya lleva largas semanas encendido.

En el caso del foco en el Parque Nacional Los Alerces, son más de 50 días de fuego, y casi 50 mil hectáreas quemadas, sumando también las del segundo foco principal apenas unos pocos kilómetros al norte de Cholila.

En contraste a esta situación, el centro este del país se mantendrá con flujo de aire del este y temperaturas de verano, pero no extremas, máximas en torno a los 30 °C por ejemplo para el AMBA.

En el caso de la costa bonaerense, el extremo sudoeste mantiene alerta amarilla por calor (desde Monte Hermoso hacia el oeste), se esperan valores bien por encima de los 30 °C de máxima en esa región (por ejemplo, 35 °C para Monte Hermoso); pero en la costa del sur, sudeste y este de la PBA las máximas van a fluctuar entre los 24 y 27 °C para este jueves 29 de enero, (por ejemplo, 27 °C en Necochea y 24 °C al norte de Mar del Plata).

No se descartan algunas lluvias y tormentas aisladas entre la tarde y la noche para la costa sur de la PBA.

Otro dato destacado este día se encuentra en el NOA y parte de Cuyo, dónde la temporada típica de lluvias y tormentas dice presente, sin descanso. Se mantiene en alerta amarilla para la tarde y noche las zonas de Jujuy, Tucumán, oeste y centro de: Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, y el extremo norte de Mendoza.

Jueves 29 de enero con alerta roja por temperaturas extremas en el este de Neuquén, oeste de La Pampa y extremo norte de Río Negro.

El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual, estimado por el SMN.

En la tarde y noche, la provincia de Misiones también mantendrá una alerta amarilla vigente por tormentas de variada intensidad, algunas localmente, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Viernes 30 de enero: cambios a la vista y un nuevo frente

La franja centro-este del país, no puede descartar este viernes la ocurrencia de precipitaciones de tipo chaparrón o tormenta aislada. No se trata de un evento de lluvias generalizadas ni con características de alerta. En el AMBA el momento de inestabilidad estaría por la tarde, mejorando con el avance de la noche.

En cambio, las tormentas serán marcadas y avanzarán desde la tarde por el oeste de Neuquén, dentro de una masa de aire sumamente calurosa, instalada en esta provincia. Luego de alcanzar una máxima cercana a los 40 °C en la capital neuquina, se espera una tarde/noche con algunas tormentas, con la rotación del viento desde el sudoeste.

En la tarde del viernes 30 de enero, la mayor probabilidad de precipitaciones se da en la franja oeste. Sobre la PBA la chance de lluvias es baja y de tipo aislada. Modelo ECMWF

La zona de alerta amarilla por tormentas fuertes se extenderá por toda la provincia de Neuquén, el norte de Río Negro, Mendoza, el oeste de La Pampa, sur de San Luis, San Juan, y el NOA. Se esperan tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos (acumulados entre 20 y 50 mm, estimados por el SMN y que podrían ser superados en forma puntual), y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Fin de semana de recambio turístico

Las lluvias y tormentas seguirán presentándose de manera marginal en el norte de la Patagonia. No se descartan tormentas aisladas con casi nulos milímetros acumulados, pero con eventual actividad eléctrica, esto no es una buena noticia para la zona de los incendios del noroeste de Chubut, que estarán acompañando con valores de temperatura aún en torno a lo 30 °C.

Recién el día lunes 2 de febrero, en la zona del noroeste de Chubut, podrían darse algunas lluvias con el posterior marcado descenso de la temperatura, y con peligrosas ráfagas para ese día (entre 60 y 75 km/h con el paso de un frente frío).

El último día del mes se esperan algunas tormentas localmente fuertes en Cuyo, ya rige alerta temprana amarilla del SMN. En este evento y con el ingreso del aire relativamente más frío desde el sur, no puede descartar algunas nevadas en las zonas más altas de la cordillera de Mendoza durante el avance de las precipitaciones del sábado. El norte del NOA también espera tormentas para este día.

La costa bonaerense estará dividida para el cierre del mes entre la primavera (entre 22 y 25 °C, desde Mar del Plata hasta San Clemente del Tuyú), y el verano (se acerca a los 30 °C y los supera hacia el oeste, en la costa sur y sudoeste de la PBA).

La costa bonaerense comparte condiciones ventosas para este fin de semana de recambio, desde la dirección este y noreste con algunas ráfagas, la nubosidad será variable y con algunos nubarrones (incluso algo de inestabilidad que podría verse reflejada como un breve periodo de lluvia muy aislada o chaparrón disperso).

En cuanto a las temperaturas, la costa bonaerense estará dividida para el cierre del mes entre la primavera y el verano. En la costa este (desde San Clemente del Tuyú hasta aproximadamente Villa Gesell) las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 22 y 25 °C. Por otro lado, a medida que nos movemos desde Mar del Plata hacia las playas del sur-sudoeste de la PBA las máximas se van aproximando a los 30 °C y serán superadas en Monte Hermoso, por ejemplo.

Mantenete informado siempre con las actualizaciones del pronóstico del tiempo en Meteored Argentina.