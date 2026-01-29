Sociedades de Fomento se reunieron con Fiorini y le trasladaron "reclamos e inquietudes"

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, recibió en el Palacio Municipal a integrantes de la Comisión Directiva de la Federación de Sociedades de Fomento, en un encuentro que marcó la primera reunión formal desde el inicio de su gestión y que tuvo como eje la presentación de autoridades, el intercambio de inquietudes barriales y la planificación de líneas de trabajo conjunto de cara al 2026.

De la reunión participaron además el secretario general del Municipio, Manuel Llovet, y otros funcionarios del Ejecutivo. Durante el encuentro se abordaron distintas prioridades planteadas por los fomentistas, se recepcionaron inquietudes provenientes de diferentes barrios y se acordó avanzar con una dinámica de reuniones periódicas, tanto en el Palacio Municipal como directamente en las sociedades de fomento, con el objetivo de dar seguimiento a cada situación.

Julio Miguenz, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento y suegro de Fiorini, destacó: “Esta reunión significó una continuidad del trabajo que se viene desarrollando desde hace años, más allá del cambio de autoridades en el Ejecutivo municipal, y si bien existe un contacto permanente con funcionarios y secretarios, este encuentro permitió formalizar la presentación de la nueva Comisión Directiva y plantear expectativas de cara al año que comienza”.

“Fue una jornada donde prácticamente todos los integrantes de la Comisión Directiva de la Federación estuvieron presentes, quienes acercaron reclamos y pedidos correspondientes a cada barrios, además de sumar inquietudes de otras sociedades de fomento que no forman parte de la Federación pero que también son acompañadas en sus gestiones, todos los puntos fueron registrados y elevados tanto al Intendente como a las distintas áreas municipales, para su evaluación y posterior respuesta según las posibilidades de cada caso”, explicó el fomentista sobre el desarrollo de la reunión.