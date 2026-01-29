Carnavalincoln: Ya se encuentra habilitada la venta online para tribunas

La Municipalidad de Lincoln informó que se encuentra habilitada la venta de ubicaciones en tribunas para el Carnavalincoln 2026. Los interesados en asistir a las noches del 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero ya pueden adquirir sus entradas de forma anticipada.

Al respecto, desde la Agencia de Carnaval indicaron que la comercialización se realiza únicamente de manera online a través de la plataforma https://passevent.site/eventos. El valor de la ubicación es el mismo para todos los sectores y todas las noches, segmentado por etapas de venta:

Actualmente está activa la primera preventa de entradas con precios promocionales, lo mismo sucederá con la 2° Preventa. En tanto, la Venta General final poseerá un precio de $14.000 (+ cargo por servicio). Todo lo cual se informará a través de las redes sociales de Instagram y Facebook de carnaval (@carnavalincoln).

Ubicación de tribunas

El recorrido del Carnaval Artesanal contará con cuatro módulos de tribunas distribuidos de la siguiente manera:

* T1: Av. Massey entre Avellaneda y Alvear.

* T2: Av. Massey entre Alvear y M. A. García.

* T3: Av. Massey entre M. A. García y Escenario.

* T4: Av. Massey entre Escenario y Belgrano.

Metodología de Ingreso y Canje

Desde la organización resaltaron que el acceso a las gradas se permitirá exclusivamente con la pulsera oficial. Para obtenerla, los compradores deberán presentar el código QR de su entrada en el punto de canje físico ubicado en calle Belgrano y Rivadavia.

Dicho puesto funcionará a partir de las 18.00 horas, únicamente los días de carnaval.